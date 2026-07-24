Партия бензина в 42 тыс. т с индийского НПЗ в Вадинаре должна прибыть на терминал на Белом море 26 июля — по данным аналитической компании Kpler, это может стать крупнейшей разовой поставкой импортного топлива с начала топливного кризиса в России. Груз прошел долгий путь: судно с бензином вышло из Индии еще 18 июня, перегружалось в Египте и обогнуло Норвегию, прежде чем повернуть к российскому побережью.

Что эта схема значит для топливного рынка России и во сколько она обходится, RTVI обсудил с аналитиком ФГ «Финам» Сергеем Кауфманом и научным сотрудником лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара Анастасией Левченко.

Масштаб поставок

В комментарии RTVI Кауфман отметил, что летнее суточное потребление бензина в России составляет порядка 110 тыс. т. Без учета импорта дефицит он оценивает в 10-20 тыс. т в сутки — точное значение зависит от того, насколько повреждены отдельные НПЗ и как сокращается спрос на фоне кризиса. По его словам, одна партия способна компенсировать несколько дней дефицита, а регулярные поставки могли бы закрыть значительную его часть, но одной партии для этого недостаточно.

Схожую оценку в разговоре с RTVI привела Левченко, отметив, что 42 тыс. т закрывают порядка 40% суточного спроса.

«Речь идет скорее о временной мере, а не о системном изменении структуры снабжения», — подчеркнула она.

Кто платит за сложный маршрут

Двойная перевалка — Индия, Египет, Белое море — и удлиненный путь вдоль Норвегии делают схему дорогой. Кауфман обратил внимание, что сейчас крэк-спреды (превышение стоимости нефтепродуктов над стоимостью нефти) находятся на аномально высоком уровне, а вместе с ростом цен на нефть это удорожает импортируемый бензин. По его данным, основную часть расходов взяло на себя правительство, распространив демпферные выплаты на импорт и предусмотрев компенсацию 90% разницы относительно индикативной цены; при нынешних мировых ценах на бензин размер импортного демпфера может составить порядка 50 тыс. руб. за тонну.

Левченко привела более точные цифры: субсидии для импортеров бензина превышают 50 тыс. руб. за тонну — это в 3,6 раза больше выплат по демпферу для отечественных заводов. На партию в 42 тыс. т субсидия составит порядка 2,1 млрд руб. Столь значительная сумма, по ее словам, объясняется страхованием военных рисков и особенностями расчета оптовой цены.

«Расходы за удлиненный маршрут и перевалку фактически оплачивает бюджет — государство сознательно идет на эти расходы, чтобы не допустить коллапса розничного рынка. Компании-импортеры и конечные потребители напрямую эти расходы не несут», — сказала она, уточнив, что субсидирование импорта в любом случае означает альтернативные издержки для бюджета.

Российская нефть по кругу

НПЗ в Вадинаре принадлежит индийской Nayara Energy, 49% акций которой владеет «Роснефть». По данным Kpler, более 90% нефти, переработанной на этом заводе в 2026 году, поступило из России. Кауфман считает, что с высокой долей вероятности в Россию действительно идет бензин, переработанный из российской нефти, которая совершила половину кругосветного путешествия, — ситуация, по его выражению, «достаточно абсурдная».

При этом больших рисков для схемы он не видит: Nayara Energy уже находится под санкциями ЕС и Британии, но завод локально сильно зависим от российской нефти и, по сути, готов к санкционным рискам.

Левченко обращает внимание на юридическую конструкцию схемы: сама Nayara категорически отрицает, что продавала или планирует продавать топливо российским компаниям, а формально поставка идет через международных трейдеров, а не по прямому контракту между заводом и российским покупателем.

«Это позволяет Индии сохранять лицо, не нарушая собственных обязательств, а России — получать топливо в обход прямых санкционных запретов», — отметила она.

По оценке Левченко, устойчивость схемы зависит от трех факторов: готовности бюджета и дальше субсидировать дорогой импорт, способности трейдеров обеспечивать «серую» логистику в условиях санкционного давления на танкерный флот, и восстановления собственных мощностей российской нефтепереработки.

«Как только мощности будут восстановлены, потребность в столь экзотических поставках отпадет», — добавила она.