ЦБ РФ снижением ключевой ставки дает позитивный сигнал, однако этого все еще недостаточно для улучшения ситуации в экономике, заявили RTVI опрошенные депутаты Госдумы.

24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 14,25% до 14%. Это уже десятое снижение показателя подряд.

В своем решении регулятор учел ситуацию на топливном рынке, но предстоит оценить влияние дефицита бюджета, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

«С моей точки зрения, это сигнал позитивный, прежде всего потому, что продолжился цикл снижения ключевой ставки, который начался летом прошлого года», — сказал депутат.

Граждане, особенно бизнес, ждут дальнейшего снижения ключевой ставки, «может быть, даже более быстрого», продолжил Бахарев. В то же время он отметил, что Центробанк при принятии решения по этому вопросу всегда взвешивает все риски — экономические, геополитические, а также те, которые «заранее невозможно просчитать, но они возникают», например, влияние ситуации на топливном рынке.

Среди других проинфляционных факторов Бахарев назвал дефицит бюджетной системы.

«Есть те факторы, влияние которых на инфляцию еще предстоит оценить, например, растущий дефицит бюджета, который, мы знаем, по итогам первого полугодия в полтора раза превысил плановые показатели и уже составляет более 5,5 трлн рублей», — отметил собеседник RTVI.

В целом, по убеждению Бахарева, то, что Центробанк пошел на дальнейшее снижение ключевой ставки, хоть и с небольшим шагом, — это «однозначно позитивный сигнал» для рынка и граждан.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг уверен: роста инвестиций не будет, поскольку снижение ставки на 0,25% — минимальное.

«Мало, это смешно, ну что такое — снижение на 0,25%? Вот если бы ЦБ снизил ключевую ставку до 12%, это был бы более-менее шаг. Сейчас вообще 10% нужно», — считает депутат.

Стагнация экономики очевидна, и первая из причин — очень дорогие деньги, сетует Гартунг. Он уверен, что в Центробанке это понимают.