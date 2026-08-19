В Словении разгорается политический скандал из-за близкой подруги президента Наташи Пирц-Мусар — россиянки Виктории Криволуцкой. Как выяснили журналисты, Криволуцкая в прошлом состояла в отношениях с бывшим высокопоставленным сотрудником словенской спецслужбы Романом Егличем, который позже уехал в РФ, пишет EUalive.

По данным словенской газеты Dnevnik и австрийского агентства APA, Криволуцкая жила с Егличем в Красноярске в 2009 году, когда оба работали в представительстве словенских компаний. В 2016 году она получила словенское гражданство, сохранив российский паспорт.

Еглич в 1990-е годы был заместителем директора Службы безопасности и информации (VIS) — первого разведывательного агентства независимой Словении. Его начальником в то время был Миха Брейц. Впоследствии тот завел на своего заместителя уголовное дело «в связи с его действиями по ряду вопросов». Однако Еглич сбежал от следствия в Россию, рассказал Брейц, выступая по ТВ.

В какой-то момент экс-подчиненный вернулся в Словению и его арестовали, но затем по неизвестным причинам отпустили, и он сразу же снова уехал в Россию, утверждает Брейц. На фоне скандала он призвал президента прекратить контакты с Криволуцкой и другими российскими знакомыми.

Сам Еглич в разговоре с Pop TV подтвердил, что сейчас живет в Словении, в районе Бохиня, и что в прошлом состоял в отношениях с Криволуцкой. Женщина подтвердила Pop TV, что действительно несколько лет жила с Егличем, в том числе в Красноярске, но при этом утверждала, что о его прошлом якобы не знала.

«В то время я не знала о его прошлом, потому что он мне ничего об этом не рассказывал. Я не общалась с Егличем как минимум 15 лет», — сообщила россиянка.

Она также заявила, что «никогда не сотрудничала с зарубежными разведывательными организациями» и была «глубоко задета» публикациями, в которых утверждалось обратное.

Dnevnik подчеркивает, что его расследование не содержало обвинений в адрес Криволуцкой в сотрудничестве со спецслужбами. При этом газета обратила внимание на формулировку ее ответа: отрицание связей именно с иностранными разведками, как пишет издание, оставляет возможность того, что она могла сотрудничать с «отечественными» разведслужбами.

Канцелярия президента подтвердила, что Пирц-Мусар знает о прежних отношениях своей подруги с Егличем, но утверждает: сама глава государства с ним не знакома, а Криволуцкая не общается с бывшим разведчиком уже более 15 лет.

Однако ранее Наташа Пирц-Мусар говорила, что они с Викторией Криворуцкой дружат «почти 20 лет», отмечает Dnevnik. Если так, то получается, что дружба началась еще тогда, когда россиянка и словенский беглый разведчик были парой, делает вывод издание.

Оно также пишет, что Пирц-Мусар, еще не ставшая президентом, но уже бывшая на государственных должностях, могла встретить 2022 год в России, но умолчать об этом. Такое предположение основано на новогоднем поздравлении, которое она опубликовала в соцсетях 31 декабря 2021 года, не используя функцию геолокации. К тексту прилагалось изображение фигурки тигра, которая, по мнению расследователей, по стилю напоминала новогодние сувениры, продающиеся в России.