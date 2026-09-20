«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму девятого созыва после обработки первых протоколов. По данным ЦИК, при подсчете 13,88% бюллетеней партия набирает 57,54% голосов.

Второе место занимает КПРФ с 13%, третье — ЛДПР с 9%. «Новые люди» получают 7%, «Справедливая Россия» — 5,16%. Таким образом, пятипроцентный барьер преодолевают пять списков.

Явка стала рекордной для новейшей истории российского парламентаризма. «Явка высокая — 56,66%. Если на память, то это точно выше, чем в 2016 году, чем в 2021 году и, мне кажется, это выше, чем в 1993 году. Это серьезные проявления», — заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. В первый день голосования показатель составлял 29,45%, по итогам двух дней — 44,38%.

Экзитполы дали более сдержанную картину. Аналитический центр ВЦИОМ отвел «Единой России» 49,4%, КПРФ — 14,2%, ЛДПР — 10,7%, «Новым людям» — 9,7%, «Справедливой России» — 6,6%.

Схожие данные и у ИНСОМАР: 52,8% у ЕР, 14,8% — у коммунистов, 9,9% — у ЛДПР, 8,6% — у «Новых людей» и 5,5% у эсеров.

Разрыв между опросами и первыми протоколами объясним методикой. Социологи не работали в приграничных и новых регионах, а также не охватывали военнослужащих и тех, кто голосовал дистанционно. ВЦИОМ опросил 266 354 человека на 1755 участках в 69 субъектах, ИНСОМАР — на 987 участках в 58 регионах; отвечать на вопрос интервьюеров согласились 55,1% избирателей.

Шестую строчку в обоих опросах занимает Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 3,3% по данным ВЦИОМ. В Госдуму она не проходит, однако преодоление трехпроцентной отметки по итогам официального подсчета дало бы ей право на государственное финансирование.

Голосование шло с 18 по 20 сентября в трехдневном формате. Половина депутатов избирается по партийным спискам, остальные — в 225 одномандатных округах. Дистанционное голосование было доступно в 33 регионах: только в Москве выдали свыше 3,44 млн электронных бюллетеней. За рубежом работали 333 участка в 152 странах, там проголосовали более 212 тыс. россиян.

Параллельно в стране прошли свыше 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня, по итогам которых будет замещено 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Глав выбирали в 11 регионах — в восьми прямым голосованием, еще в трех через депутатов. Окончательные итоги Центризбирком должен утвердить не позднее чем через две недели; в 2021 году на это ушло пять дней.