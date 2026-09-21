Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал «непростым» проект федерального бюджета на следующие три года.

«Мы буквально в первые месяцы текущего года [начали работу], уже понимая непростой бюджет на следующую трехлетку. Последние годы он всегда был непростым, сейчас он опять такой же», — сказал он в ходе выступления на Московском финансовом форуме 21 сентября (цитата по ТАСС).

По словам Силуанова, в 2026 году федеральный бюджет может быть исполнен с дефицитом в пределах 3% ВВП. В интервью ИС «Вести» он рассказал, что в ходе исполнения бюджета возникли «дополнительные потребности» в расходах, и для этой цели были предусмотрены дополнительные источники финансирования.

Преимущественно источником финансирования дефицита будут остатки средств, уточнил Силуанов.

«Мы будем выходить на рынок, но в таких пределах, которые обеспечивают нам устойчивое положение на финансовом рынке. То есть общий объем заимствований, который мы предусматривали, будет несколько превышен, но это в ни коем случае не будет отражаться на финансах», — сказал он.

Законом о бюджете на 2026 год предусмотрен дефицит в размере 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В январе-августе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом в размере 5,795 трлн рублей (2,5% ВВП).

На 2027 год дефицит федерального бюджета планируется в размере около 2% ВВП, и такой объем не несет каких-либо рисков, заверил глава Минфина.

Как рассказал Силуанов, в правительстве уже рассматривают проект бюджета на следующую трехлетку. По его словам, Минфину удалось его сбалансировать, выработав ряд мер по бюджетной консолидации.

«Самое главное сейчас — это задача обороны, фронта, и самое главное, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, чтобы жизнь была такая же, как была раньше в предыдущие годы. И это нам удалось сделать. Надеюсь», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Для того, чтобы сбалансировать бюджет, «пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами», рассказал Силуанов.

Силуанов также подтвердил, что цену отсечения в бюджетном правиле со следующего года планируется снизить до $50 за баррель с нынешних $59.

«Все говорят, почему так мало? Хотя на самом деле это немало… «Эти деньги можно было бы направить на расходы». Но подождите, мы не должны подводить бюджет, создавать риски. А вдруг цена будет ниже? И не исключено, что это будет ниже. И, скорее всего, это будет ниже. И что мы будем делать? Тратить наши запасы? Нет. Это плохое решение», — порассуждал министр.

С учетом благоприятной мировой конъюнктуры, идет накопление Фонда национального благосостояния (ФНБ), отметил Силуанов. По его словам, в этом году планируется его пополнение на сумму от 600 млрд рублей до 1 трлн рублей. При этом изначально Минфин не закладывал пополнение ФНБ по итогам 2026 года.

Силуанов назвал ФНБ «нычкой», необходимой на случай колебаний цен на нефть для гарантированного финансирования обязательств. Такую «нычку», по его словам, должен иметь каждый финансист, поскольку это «в хороших правилах финансовой работы».

С 2019 года из средств ФНБ было потрачено 15 трлн рублей, сообщил Силуанов.

«И только из них 4 трлн пошли на инвестиции. Мы за то, чтобы эти деньги работали в экономике и давали нам дополнительный поток в виде налоговых исчислений», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что важно иметь запас ресурсов: «Сейчас накапливаем».