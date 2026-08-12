Федеральный бюджет России в январе-июле 2026 года был исполнен с дефицитом в размере 6,455 трлн рублей, или 2,8% ВВП, следует из предварительной оценки Минфина, передает «Интерфакс». Это уже почти вдвое больше планового значения на весь год (3,786 трлн рублей).

Министерство финансов объясняет высокие значения размера дефицита «опережающим финансированием расходов». Это, в свою очередь, обусловлено оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов, указывает ведомство.

По итогам первого полугодия 2026 года дефицит бюджета составлял 5,731 трлн рублей, или 2,5% ВВП, следует из данных Минфина. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 1,4 раза — в январе-июле 2025-го он составлял 4,622 трлн рублей (2,2% ВВП).

Минфин раскрыл динамику по некоторым бюджетным параметрам:

Доходы бюджета в январе-июле увеличились на 8,8% год к году и составили 22,112 трлн рублей.

Расходы бюджета выросли год к году на 14,5%, до 28,567 трлн рублей.

Отмечается положительная динамика в части поступления ненефтегазовых доходов, которые увеличились до 17,518 трлн рублей.

Поступления НДС выросли на 24,9%, до 9,791 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы сократились на 16,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 4,595 трлн рублей.

На 2026 год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей (1,6% ВВП). В июне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что прогноз по дефициту «несколько возрастет». По его словам, это не должно привести к существенным изменениям объемов внутренних заимствований.

«Мы будем корректировать параметры текущего года и текущего дефицита <…>. Видим, что есть тенденция к изменению этих параметров», — сказал министр.

Говоря о том, за счет каких источников будет покрываться дефицит, Силуанов сказал, что «есть и остатки бюджета, есть и реализация активов, и так далее и тому подобное».

Комментируя более ранние данные Минфина, стратег «Финама» Ярослав Кабаков констатировал, что фундаментальная картина для российского бюджета продолжает ухудшаться. По его прогнозу, даже при сохранении высоких нефтяных цен дефицит, скорее всего, приблизится к 10 трлн рублей.

«Это означает сохранение масштабных заимствований, высокой стоимости денег и дополнительного инфляционного давления. Фактически бюджетная политика начинает работать в противоположном направлении по отношению к действиям Банка России, вынуждая регулятора сохранять жесткую денежно-кредитную политику значительно дольше, чем рассчитывал рынок», — пояснил аналитик.

Сбалансировать бюджет становится все сложнее, признает ведущий научный сотрудник Института Гайдара Илья Соколов. Он отметил, что рост дефицита в последние месяцы удалось замедлить благодаря повышению цен на нефть, но опережающая динамика расходов бюджета при ослаблении контроля за величиной заимствований «может привести к новому витку роста отрицательного бюджетного сальдо уже осенью».

Из-за разрастающегося дефицита бюджета правительство может пойти на новое повышение НДС, допускает экономист Кирилл Родионов. В этом случае «торможение экономики станет еще более выраженным, а ненефтегазовая нагрузка, возможно, обновит максимум, с поправкой на динамику поступлений по налогу на прибыль», рассуждает он.

«Такой сценарий нельзя исключать, поскольку из-за осложнения ситуации на долговом рынке правительству будет сложно поддерживать текущий уровень расходов федерального бюджета без повышения налогов», — добавил Родионов.

Ранее «Известия» сообщили, что на фоне дефицита бюджета Минфин подготовил законодательные изменения, которые ужесточают контроль за налоговыми льготами, отрезая от них часть компаний.