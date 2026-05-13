Глава Минфина России Антон Силуанов назвал «фейковыми вбросами» утверждения о планах повысить налоги и заморозить банковские вклады. Об этом министр заявил в интервью РИА Новости в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).

«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты», — сказал Силуанов.

По его словам, экономике нужны другие меры, которые будут создавать условия для устойчивости финансов и роста доходов россиян.

«Наша задача перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения», — сообщил Силуанов.

Минфин, в частности, работает с бюджетными расходами и готовит предложения, чтобы сбалансировать эту часть с доходами. Глава ведомства признал, что «задача непростая», но пообещал, что она будет выполнена.

В конце апреля телеграм-канал «Война с фейками» разобрал «слитый» в Сеть документ с якобы указанием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о замене вкладов граждан на безотзывные сберегательные сертификаты.

Подчеркнув, что информацию распространяют иноагенты, канал назвал документ «подделкой, с помощью которой осуществлен намеренный вброс на чувствительную тему „заморозки вкладов граждан“».

В числе признаков фейка было указано, что документ составлен безграмотно и содержит следы интерфейса фоторедактора.

Админы «Войны с фейками» также сослались на январское разъяснение Центробанка, назвавшего «вредным мифом» и «невозможным сценарием» якобы готовящуюся заморозку вкладов.

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны», — говорилось в разъяснении.

28 апреля канал «Война с фейками» опроверг еще один «слив» — якобы подготовленные ЦБ для банков сертификаты по заморозке вкладов граждан.

«Перед нами второй этап волны спланированной провокации против Банка России. <…> Цель фейкоделов — разгон паники среди населения РФ», — говорилось в публикации.

В еще одном разборе «фейка» о заморозке вкладов россиян канал отметил, что к разгону этой дезинформации подключились украинские паблики.