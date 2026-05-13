Президент США Дональд Трамп впервые за почти 10 лет летит в Китай. Глава Белого дома прибудет в Пекин вечером 13 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Официальный визит должен был состояться еще в марте, но планы поменялись из-за войны в Иране. Как отмечают американские СМИ, Трамп планировал прилететь в Китай победителем, но конфликт до сих пор не завершился. Предполагается, что лидеры США и КНР сделают акцент и на Тайване, торговых пошлинах и даже Кубе. Подробнее — в подборке RTVI.

Когда Трамп отложил свою поездку на шесть недель, он рассчитывал, что прибудет в Пекин, вынудив иранцев капитулировать перед его требованиями. Он предполагал, что к этому времени разгромленное иранское руководство согласится передать [вовне] свой ядерный арсенал, отказаться от ядерных амбиций и вновь открыть Ормузский пролив. Послание председателю Си Цзиньпину было бы ясным: заявления Китая о закате сверхдержавы [Cоединенных Штатов] были преждевременными.

Вместо этого многие в Китае будут задаваться вопросом, как Трамп мог увязнуть в войне, которую сам же и начал, причем с гораздо меньшей по силе державой. <…> Однако война также создает сложности для Си. Несмотря на все глобальные амбиции Китая, он не смог и не захотел прийти на помощь Ирану, своему политическому партнеру и ключевому поставщику энергоресурсов, не предложил собственный план по возобновлению жизненно важных поставок нефти и газа в КНР.

В результате этот саммит не будет похож ни на один другой. Две крупнейшие мировые сверхдержавы, стремясь продемонстрировать свое превосходство, погрязли в неопределенности и неуверенности в том, как будет развиваться иранский конфликт в контексте их борьбы за военное, экономическое и технологическое господство.

Визит президента США Дональда Трампа в Китай — это историческая возможность для двух крупнейших экономик мира переосмыслить свои торговые отношения и тон своего соперничества. Но чтобы достичь этой цели, Трампу и китайскому лидеру Си Цзиньпину в ходе двухдневных встреч предстоит преодолеть сложные разногласия по вопросам технологий, торговли, критически важных полезных ископаемых и Тайваня.

Это первая поездка президента США в Китай с тех пор, как Трамп посетил страну в 2017 году. Но она проходит на совершенно ином фоне. Трамп и Си Цзиньпин теперь находятся по разные стороны все более раздробленного геополитического ландшафта, особенно с учетом того, что близкий партнер Китая, Иран, продолжает упорно сопротивляться требованиям Вашингтона о прекращении войны.

Китай тоже изменился: оправившись от первой волны торговой и технологической войны Трампа, Пекин модернизировал свой экспорт и превратился в самостоятельную высокотехнологичную державу.

Трампу предстоит встреча с коллегой, который укрепил свою власть. <…> Между тем Си Цзиньпин столкнется с лидером, который провел масштабную перестройку внешней политики США, находясь на посту в свой последний срок.

Трамп отправился в Китай на саммит с Си Цзиньпином, за которым внимательно следят. Он полон надежд на стабилизацию отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, несмотря на сохраняющиеся глубокие разногласия по вопросам торговли, Тайваня и глобального кризиса безопасности.

Перед посадкой на вертолет Marine One, направляющийся на авиабазу Эндрюс, Трамп выразил оптимизм по поводу визита, отметив, что ожидает от саммита «больших результатов», и назвав Си Цзиньпина «другом», с которым его связывают крепкие личные отношения. Эти заявления прозвучали на следующий день после того, как Трамп назвал последнее мирное предложение Тегерана «мусором» и заявил, что нынешнее перемирие «находится на грани выживания».

Однако он отметил, что в ходе визита будут обсуждаться и события на Кубе. В последние месяцы Вашингтон усилил давление на Кубу, усугубив один из самых серьезных экономических кризисов на острове за несколько десятилетий. Пекин продолжает оказывать Гаване политическую и экономическую поддержку, называя Кубу стратегическим партнером и выступая против санкций США в отношении острова.

Саммит проходит в деликатный момент для двусторонних отношений, поскольку обе страны стремятся предотвратить дальнейшее обострение напряженности после нескольких месяцев тарифных споров, экспортного контроля и растущей напряженности в Тайваньском проливе.

Ожидается, что торговля займет значительную часть повестки дня: Вашингтон будет подталкивать Пекин к увеличению закупок американской сельхозпродукции, самолетов и энергоносителей, а также оказывать давление на Китай по вопросам доступа на рынок и промышленных субсидий. Пекин, в свою очередь, будет добиваться ослабления технологических ограничений США, особенно на передовые полупроводники.

Это первая личная встреча глав двух государств в этом году и первая за последние девять лет встреча в Пекине, поэтому предстоящий визит имеет особое значение.

Международное сообщество сегодня как никогда нуждается в выстраивании стратегических, конструктивных и стабильных китайско-американских отношений. Продвижение здорового, стабильного и устойчивого развития двусторонних отношений — это выбор, отвечающий интересам обеих стран и всего мира, а также ответственный подход перед лицом истории, народов и глобального сообщества.

Председатель Си Цзиньпин неоднократно разъяснял президенту Трампу принципиальную позицию Китая по вопросу Тайваня. Тайваньский вопрос — это ядро ключевых интересов Китая, фундамент политической основы китайско-американских отношений, первая «красная линия», которую США нельзя пересекать в отношениях с Китаем, а также главный источник рисков в китайско-американских отношениях.

Как первые экономики мира, Китай и США вместе обеспечивают более 1/3 мирового ВВП, а их доля в глобальном товарообороте составляет около 1/5. Взаимодействие двух стран оказывает огромное влияние как на их собственные экономики, так и на всю мировую торговлю. Колебания объема торговли между Пекином и Вашингтоном в 2025 году напрямую привели к замедлению роста глобальной торговли примерно на 10%.