Президент США Дональд Трамп отправился в Китай на борту Air Force One вместе с руководителями крупнейших американских компаний, включая главу Tesla Илона Маска и гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга. Поездка приурочена к саммиту с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

По данным пресс-пула Белого дома, к делегации также присоединились ведущий Fox News Шон Хэннити и ряд топ-менеджеров американских корпораций. Хуанг, не входивший в первоначальный список, поднялся на борт в Анкоридже во время дозаправки самолета. Трамп подтвердил его участие в соцсети Truth Social. Среди других участников — Тим Кук (Apple), Ларри Финк (BlackRock), Стивен Шварцман (Blackstone), Келли Ортберг (Boeing), а также руководители Citigroup, Goldman Sachs, Micron и Qualcomm.

Трамп заявил, что планирует обсудить с Си Цзиньпином «открытие» Китая для американского бизнеса. «Я никогда не видел и не слышал ни об одной идее, которая была бы более полезна для наших замечательных стран», — написал он. Визит, запланированный на 13—15 мая, станет первым визитом президента США в Китай с 2017 года.

Ожидается, что в повестке дня будут обсуждаться вопросы торговли, Тайваня, войны с Ираном, искусственного интеллекта и ограничение роли Китая в фентаниловом кризисе в США.