Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня при условии полной остановки атак со стороны движения «Хезболла». Об этом сообщил Госдепартамент США по итогам переговоров, прошедших 2—3 июня при посредничестве Вашингтона.

Стороны согласились, что прекращение огня возможно при прекращении боевых действий «Хезболлы» и выводе ее сил из района к югу от реки Литани. Также обсуждается создание пилотных зон, где контроль полностью перейдет к ливанским вооруженным силам без присутствия негосударственных формирований. В США считают, что эти меры могут стать шагом к более широкому соглашению о безопасности и мире.

«В результате переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня», — говорится в заявлении. Там же отмечается, что стороны подтвердили намерение продолжать прямые переговоры и отказались от вмешательства третьих сторон в вопрос будущего Ливана.

В ходе встречи обсуждалась рамочная программа безопасности, предусматривающая ликвидацию негосударственных вооруженных группировок. Израиль заявил, что его безопасность возможна только при разоружении «Хезболлы», а Ливан подтвердил приверженность принципам территориальной целостности и намерение усилить контроль над всей территорией страны при поддержке США.

Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Камати в интервью катарскому изданию «Аль-Араби» пригрозил Израилю, что в случае возобновления ударов Израиля по Бейруту его организация начнет ответный огонь по центральным израильским городам, таким как Хайфа и Тель-Авив.

Ранее президент США Дональд Трамп, как утверждают СМИ, нецензурно отчитал израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По словам одного из них, американский президент в какой-то момент закричал: «What the **** are you doing?» («Что, ***** (черт возьми), ты делаешь?»). Как объяснили собеседники портала, глава Белого дома вышел из себя из-за того, что действия Израиля в Ливане угрожали сорвать переговоры США с Ираном. Они утверждают, что Трамп был возмущен гибелью мирных жителей и «сносом целых зданий ради ликвидации одного-единственного командира “Хезболлы”».