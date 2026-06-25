Мошенники подделали документы о продаже квартиры 86-летней жительницы Ростова-на-Дону, которая досталась ей по наследству от умершей сестры. Об этом пишет «КП-Ростов».

Сообщается, что пенсионерка проживала в одной квартире с тяжелобольной сестрой и ухаживала за ней. После смерти родственницы, оформившей на нее права на недвижимость, женщина осталась единственной наследницей жилья.

Позже трое незнакомцев потребовали от пожилой женщины ключи и документы на квартиру. Они утверждали, что незадолго до смерти прежняя владелица продала им жилье за 1 млн 850 тыс. рублей.

Отмечается, что сестра потерпевшей редко покидала дом, а ее законная наследница не видела, чтобы женщина подписывала какие-либо документы или получала крупные суммы денег.

После обращения в правоохранительные органы выяснилось, что одна из незнакомок, потребовавшая от пенсионерки освободить квартиру, продала жилье другой женщине по генеральной доверенности, которую якобы подписала умершая.

Как следовало из представленных документов, доверенность была оформлена у нотариуса в другом городе в период, когда тяжелобольная женщина находилась на стационарном лечении. В это время она принимала сильнодействующие препараты и не покидала палату.

Нотариус подтвердил, что не оформлял указанную доверенность. Проведенная экспертиза установила, что подпись на документе не принадлежала сестре потерпевшей.

В ходе судебного разбирательства также были опровергнуты утверждения мошенников о частых поездках бывшей владелицы квартиры по другим регионам и заявления о подделке медицинских карт. В результате сделка была признана недействительной, а квартира возвращена в наследственную массу 86-летней ростовчанки.

Юрист Татьяна Руденко в комментарии изданию призвала россиян, столкнувшихся с продажей квартир без ведома собственников, незамедлительно оспаривать такие сделки в суде, собрав необходимые доказательства.

Ключевыми доказательствами в этом деле она назвала справки из больницы и почерковедческую экспертизу, которые позволили установить, что сестра потерпевшей физически не могла подписать предъявленные документы.