Федеральная служба исполнения наказаний продемонстрировала модель быстровозводимого исправительного центра для осужденных на принудительные работы, который также может быть перенесен в другое место в случае необходимости. Об этом пишет ТАСС.

Проект типовой модульной конструкции на 200 человек был показан в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Помимо основного здания, туда также были включены спортивная площадка, зеленый сквер, оснащенная скамейками прогулочная площадка, автопарковка, двор для прогулок нарушителей режима, дизельная электростанция и трансформаторная подстанция.

Представитель ФСИН уточнил, что конструкторское решение исправительного центра должно соответствовать своду правил, утвержденному приказом Минстроя. Установленные нормы в первую очередь регулируют критерии жилой площади и помещений здания общежития. Отмечается, что спортплощадка и сквер представляют собой факультативные объекты.

Как пояснили в ведомстве, продемонстрированная модель позволяет оперативно возводить и при необходимости переносить объект при наличии интереса со стороны представителей крупного и среднего бизнеса к труду осужденных на принудительные работы.

Представитель ФСИН охарактеризовал их как дисциплинированных работников, заинтересованных в качественном выполнении обязанностей ввиду возможной замены наказания на лишение свободы в случае нарушения дисциплины, а также установленных условий и порядка. Проект был направлен в региональные структуры в рекомендательных целях.