Постоянные переработки отнимают у человека 25 лет жизни, поэтому работать сверхурочно можно не чаще одного дня в неделю. Таким мнением терапевт Людмила Лапа поделилась с 360.ru.

По ее словам, если перерабатывать чаще, организм не успевает восстанавливаться, что приводит к хронической усталости, повышению давления и риску сердечно-сосудистых заболеваний.

«Время для отдыха обязательно нужно находить, это семь часов. Сюда же входят еще и поездки от работы до дома», — сказала Лапа.

Она пояснила, что важно использовать это время для восстановления: например, пройтись пешком от метро до дома, чтобы восполнить психические и физические силы.

При этом, по словам терапевта, полный отказ от работы тоже вреден — он ускоряет старение мозга.

Оптимальный подход к нагрузке, по мнению Лапы, заключается не в количестве часов, а в правильном восприятии работы.

«Есть масса композиторов, писателей, которые живут очень долго, врачей, которые ведут правильный образ жизни и работают. И в 80, и в 90, а некоторые даже в 100 лет чувствуют себя прекрасно. Я считаю, что психологически, если человек нужен своей стране, его труд важен самому себе — он работает и хорошо себя чувствует», — выразила уверенность терапевт.

Она добавила, что если сохранять здоровье и вести нормальный образ жизни, то работа в любом возрасте не только не вредна, но и помогает оставаться молодым.

«По японскому календарю в 80 лет молодость только начинается. Думаю, если мы будем сохранять здоровье, вести нормальный образ жизни и продолжать работать, в этом ничего плохого не будет», — добавила врач.

Данные зарубежных исследований показывают, что хронический стресс, вызванный переработками, повышает риск инфаркта и инсульта почти на 30%. Средняя продолжительность жизни трудоголика может сократиться с 85 до 60 лет.

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, работа свыше 55 часов в неделю увеличивает вероятность инсульта на 35%, а инфаркта — на 17%.

В России перерабатывают около 90% сотрудников, а каждый четвертый задерживается на работе в среднем на два часа ежедневно. По данным опроса Русской школы управления, 55% россиян работают сверхурочно из-за высокой нагрузки и нехватки персонала, 38% — из-за сложностей с тайм-менеджментом, а 34% — ради увеличения дохода. При этом 62% опрошенных признались, что переработки приводят к проблемам со здоровьем, а у 26% страдают отношения с близкими.

В исследовании Высшей школы экономики отмечается, что переработки негативно сказываются на здоровье, приводят к хронической усталости и профессиональному выгоранию. Экономисты ВШЭ подчеркивают, что сверхурочная работа часто не компенсируется адекватной оплатой, что усиливает стресс и снижает мотивацию сотрудников.

По трудовому кодексу сверхурочная работа не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Оплата за нее должна производиться в повышенном размере.

Как отмечают эксперты, проблема переработок связана не только с работодателями, но и с корпоративной культурой. Бизнес-тренер Радислав Гандапас отметил, что в России «мерилом работы считается усталость», и люди часто уважают тех, кто много работает.