Бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта назвал «позорным», как Пентагон обращается с данными о потерях в войне с Ираном. Об этом он сказал The Guardian.

По словам Панетты, военное ведомство сознательно скрывает от американцев сведения о последствиях конфликта, в том числе о числе пострадавших при иранских ударах по американским базам.

«Здесь налицо сознательное стремление скрывать информацию от американского народа, и я считаю, что во многом это позорный подход к той ответственности, которую мы все несем, когда речь идет о ведении войны», — сказал он.

Панетта напомнил, что во время кампаний в Афганистане и Ираке Пентагон проводил еженедельные брифинги. Нынешнее молчание, по его оценке, лишь усиливает подозрения.

«По сути они бросают прессе вызов — обнаружить то, что происходит на самом деле. И она найдет. Они [чиновники] могут уходить от ответа, юлить и уворачиваться, могут это скрывать, но мой опыт говорит: сколько ни прячь, в конце концов правда выходит наружу», — добавил экс-глава военного ведомства.

Как пишет газета, брифингов в Пентагоне не было уже два с половиной месяца. За прошлые выходные число погибших американских военных выросло до 18, раненых — примерно до 430. В понедельник ведомство сообщило, что с 7 июля пострадали 100 военнослужащих, из которых 96% вернулись к службе.

The New York Times ранее писала, что эти данные не раскрывались сразу и были признаны лишь позднее в публикации в соцсети. В Пентагоне материал газеты назвали «безосновательным и злонамеренным» и заявили, что не обязаны отдельно сообщать о раненых, если те, как ожидается, вернутся в строй.

Новые вопросы возникли после того, как на сайте Defense Casualty Analysis System число погибших снизилось с 18 до 14, а из статистики также исчезли десятки ранений. Как сообщил CNN, даже почти через сутки после объяснений Пентагона эти данные оставались неисправленными.

Представитель ведомства Шон Парнелл объяснил расхождения «временным сбоем данных» и заявил, что ошибка устраняется совместно с видами вооруженных сил. По данным NOTUS, из списка пропадало в том числе имя 30-летнего сержанта Майкла Эммануэля Суинтона из Северной Каролины, погибшего в Ираке при контролируемом уничтожении иранского барражирующего боеприпаса.

На этом фоне 12 сенаторов-демократов из комитета по вооруженным силам потребовали от главы Пентагона Пита Хегсета объяснить сбои в системе учета потерь и предоставить полный отчет о погибших и раненых. В письме они подчеркнули, что американское общество, Конгресс, военнослужащие и их семьи имеют право на точную и полную информацию о цене войны.

Критики администрации Белого дома считают информационную закрытость политическим расчетом перед промежуточными выборами в ноябре. Бывший заместитель постпреда США при ООН и экс-пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что речь идет не просто о враждебности к прессе, а о попытке скрыть от общества реальную цену войны. По его словам, в результате конфликта в общей сложности могло пострадать около 500 американских военных.

Как пишет The Guardian, с возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года Пентагон поэтапно ограничивает доступ журналистов. Крупные СМИ лишились постоянных рабочих мест в здании, позже были ужесточены правила перемещения репортеров, а в июне пресс-службу объявили закрытой зоной.

Журналисты уточняют, что в начале кампании против Ирана Хегсет регулярно выступал публично с заявлениями о военных действиях. Теперь, пишет газета, он почти не общается с прессой.

На этой неделе министр выступил в Сенате, где рассказал, что траты США на конфликт с Ираном достигли $37,5 млрд, а также попросил срочно выделить еще денег.

Во время слушаний сенатор-демократ Гэри Питерс назвал подход администрации провалом, на что министр резко ответил: «Позор вам и всем, кто называет это трясиной и провалом». Питерс заявил в ответ, что у администрации нет ни стратегии, ни долгосрочного плана победы.

В Пентагоне обвинения в сокрытии потерь отвергают. Парнелл заявил, что военное ведомство и Центральное командование США «последовательно предоставляли всеобъемлющие обновления в реальном времени» об ударах и операциях в Иране, а Трамп и Хегсет напрямую информируют прессу и общественность в интернете.

Боевые действия на Ближнем Востоке идут пятый месяц: США и Израиль нанесли первые удары 28 февраля. Хрупкое перемирие между Тегераном и Вашингтоном рухнуло в начале июля, и с тех пор стороны обмениваются ударами практически ежедневно.