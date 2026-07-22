Расходы США на войну с Ираном достигли $37,5 млрд, заявил на слушаниях в сенатском Комитете по ассигнованиям министр обороны Пит Хегсет. Он призвал Конгресс срочно выделить дополнительные средства на продолжение операции, сообщает Reuters.

По словам Хегсета, в сумму входят фактические расходы и прогнозируемые траты до 30 сентября. Как именно Пентагон считал эту сумму, неизвестно.

Первую оценку стоимости конфликта, начавшегося 28 февраля, источник сообщил Reuters еще в марте: по его данным, только первые шесть дней бомбардировок обошлись бюджету по меньшей мере в $11,3 млрд. В апреле и. о. заместителя министра обороны по финансам Джулс Херст сообщил Палате представителей, что операция «Эпическая ярость» обошлась примерно в $25 млрд. Большая часть средств, по его словам, пошла на боеприпасы. На том же заседании присутствовали Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, писал тогда Politico.

Позднее Херст заявил, что сумма расходов составляет около $30 млрд. При этом внутренние оценки Пентагона могут быть значительно выше. По данным NBC News, с учетом ремонта поврежденных баз, замены уничтоженных самолетов и полного восполнения запасов вооружений расходы составляют от $80 млрд до $100 млрд.

Дефицит и политический тупик

По данным Washington Post, бюджет ВМС и ВВС США на операции на Ближнем Востоке может закончиться примерно через 10 дней. Из-за нехватки средств Пентагон уже ограничивает обучение, поставки оборудования и техническое обслуживание, сообщили изданию четыре анонимных источника.

В июне администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса почти $90 млрд дополнительного финансирования. Около $67 млрд из этой суммы предназначены для операций на Ближнем Востоке.

Обсуждение запроса осложнили разногласия между республиканцами и демократами. Кроме того, лидер сенатского большинства Джон Тьюн усомнился в целесообразности отдельного пакета на $73 млрд, который Палата представителей планировала вынести на голосование на этой неделе.

Законодатели обеих партий также обвиняют администрацию Трампа в недостатке информации о ходе войны и дальнейших планах президента.

«Президент угрожает эскалацией и военными преступлениями, намекая, что это может стать очередной бесконечной войной», — сказала сенатор Патти Мюррей, старший демократ в Комитете по ассигнованиям.

«Людей возмущает то, что ваши прежние слова расходятся с делом. То конфликт заканчивается, то не заканчивается, то это [прекратится] в течение двух недель, то не в течение двух недель», — заявила Хегсету сенатор-демократ Кирстен Джиллибранд.

Последствия для армии

Глава Пентагона заявил, что без срочного финансирования военным придется сократить программы подготовки. Война уже создала нагрузку на почти триллионный бюджет ведомства и может повлиять на расходы, связанные с личным составом. Хегсет призвал Конгресс профинансировать не только дополнительный запрос, но и бюджет Пентагона на 2027 год в размере $1,5 трлн.

«Если это ведомство не получит $1,5 трлн, я считаю это главной угрозой, с которой сталкивается наша страна», — заявил министр.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сказал, что средства на выплаты военнослужащим найдут. При этом он отметил, что в случае, если деньги не будут выделены, у Пентагона могут возникнуть проблемы с обслуживанием техники и инвестициями в новые военные возможности.

Перемирие между США и Ираном рухнуло в начале июля, после чего стороны возобновили ежедневные удары. Число погибших американских военнослужащих достигло 18, еще около 430 получили ранения. В Пентагоне сообщали, что со 7 июля были ранены 100 военнослужащих, 96% из них уже вернулись к службе.

В течение последней недели Трамп угрожал расширить список целей в Иране, включив энергетические объекты и мосты. Он также допускал отправку наземных войск для захвата нефтяного узла на острове Харг и удар по глубоко залегающему объекту, связанному с ядерной программой и известному как Пикакс-Маунтин. Во вторник президент заявил, что удар по этому подземному объекту США нанесут «довольно скоро».