Бюджет военной авиации и морского флота США на операции на Ближнем Востоке закончится через 10 дней. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на двух помощников конгрессменов.

По словам четырех собеседников издания, говоривших на условиях анонимности, нехватка финансирования уже вынудила Пентагон ограничивать обучение, тренировки, поставки оборудования и техническое обслуживание, которые поддерживают боеготовность вооруженных сил.

Срыв перемирия с Ираном может еще больше усугубить положение: после гибели четырех американских военнослужащих в ходе интенсивных боев официальные лица в Вашингтоне дали понять, что готовятся к более масштабному конфликту.

Белый дом попросил Конгресс немедленно выделить $67 млрд на покрытие военных расходов. Однако в Сенате работа над этим вопросом застопорилась из-за разногласий между республиканцами и демократами. Неожиданные отсутствие сенатора Митча Макконнелла, который восстанавливается после травмы, и смерть Линдси Грэма осложнили усилия республиканцев по продвижению законопроектов.

Палата представителей послезавтра на месяц уйдет на каникулы, поэтому сможет согласовать дополнительное финансирование Пентагона в лучшем случае осенью.

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сегодня должны представить свои аргументы перед Комитетом по ассигнованиям Сената. Директор бюджетного управления Белого дома Рассел Воут также выступит перед законодателями-республиканцами.

Если Конгресс не примет меры, военным быстро придется пойти на еще более болезненные компромиссы, предупреждают собеседники WP.

Президент США Дональд Трамп обещал завершить начатую в конце февраля кампанию против Ирана за несколько недель, но она все еще далека от конца.

В середине июля и.о. заместителя военного министра по финансам Джулс Херст заявил на слушаниях в Сенате, что боевые действия на Ближнем Востоке обойдутся в $30 млрд. С учетом ремонта поврежденных иранскими ударами военных баз, восполнения арсенала боеприпасов и замены сбитых самолетов траты возрастут до $100 млрд.

В последние недели Пентагон обращался к Конгрессу с просьбой разрешить перераспределить $4,3 млрд, предназначенных для обучения и закупки оружия, на более неотложные задачи. Конгресс пока не принял решение. Представитель администрации Трампа заявил, что бюджетное управление Белого дома работает над перенаправлением части средств на операционные и эксплуатационные расходы Пентагона за счет других ключевых программ.

Республиканцы в Палате представителей разрабатывают пакет мер с использованием процедуры согласования, чтобы ускорить выделение средств. Ожидается, что на этой неделе Палата проголосует за выделение $73 млрд на новые оборонные расходы. Однако в Сенате лидер большинства Джон Тьюн выразил сомнение в перспективах этой стратегии.

В этом году оборонный бюджет США составляет около $1 трлн, включая $150 млрд единовременного финансирования, утвержденного в прошлом году. Администрация Трампа запросила $1,5 трлн на 2027 год. Некоторые законодатели от обеих партий выразили недовольство из-за опасений по поводу увеличения госдолга в $39 трлн и негативного влияния иранской кампании на рейтинги партий. Опрос Washington Post показал, что лишь 28% американцев считают войну с Ираном стоящей того, чтобы ее начинать.