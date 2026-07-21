Бывший высокопоставленные чиновники из России и Германии встретились в Баку в середине июля для обсуждения возможных путей прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет Bloomberg.

По словам азербайджанского лидера, встреча прошла 12-14 июля, однако официальный Баку не был проинформирован о ее проведении.

«Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — заявил Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

По данным Bloomberg, неофициальную немецкую делегацию возглавляли бывший глава администрации канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Российскую сторону якобы представляли возглавляющий Совет по гражданскому обществу и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев и Виктор Зубков — бывший заместитель председателя правительства России, а ныне председатель правления «Газпрома».

Алиев подчеркнул, что Баку положительно относится к любым попыткам найти пути к завершению конфликта, если они действительно направлены на мирное урегулирование.

«Если эта встреча была призвана способствовать прекращению конфликта на Украине, мы можем только приветствовать это», — сказал он.

Мерц, комментируя информацию о встрече, подчеркнул, что правительство Германии не было осведомлено о ее проведении.

«Мне ничего не известно о какой-либо подобной встрече», — ответил канцлер на вопрос журналиста.

Он заверил, что немецкие власти не имеют отношения к организации подобных контактов.

Тема возможных переговорщиков и неофициальных контактов между Европой и Россией активно обсуждается с весны. В мае президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительным посредником, а в начале июня они встретились между собой в Москве.

Однако в Евросоюзе эту инициативу отвергли, заявив, что Россия не может выбирать представителя ЕС в переговорном процессе.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, призвала Европу активнее использовать дипломатию, сочетая ее с поддержкой Киева, но свою кандидатуру на роль переговорщика исключила.

По данным Bloomberg, председатель Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить неофициальные каналы связи с Кремлем через своих советников, чем вызвал критику со стороны лидеров стран ЕС.