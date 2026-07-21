В первой половине 2026 года больше всего туристов приехали в Россию из Китая, Вьетнама и Турции. Также в топ-5 стран вошли Саудовская Аравия и Индия. Об этом RTVI рассказал заместитель генерального директора туроператора «Интурист», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по въездному туризму Александр Мусихин. Причем на КНР приходится более 50% турпотока. А вот группы из Ирана почти сошли на нет — из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Топ-3: Китай, Вьетнам, Турция

«По данным «Интуриста», топ стран, из которых к нам приезжают, — это Китай, Вьетнам и Турция. Речь идёт именно об организованных группах», — рассказал Александр Мусихин RTVI.

В 2025 году российские пограничники зафиксировали более 800 тысяч визитов граждан КНР в Россию (без учета Гонконга и Макао) с туристическими целями.

«Есть данные пограничников за последний квартал 2025-го — первый квартал 2026 года. Из них следует, что китайских туристов за этот период стало на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Соответственно, это крупнейший въездной рынок. На китайцев приходится более 50% всех путешествий именно с целью туризма к нам. И если этот тренд сохранится, то плюс 30% легко может получиться по 2026 году», — поделился с RTVI замгендиректора АТОР.

Накануне, 20 июля, Россия продлила безвизовый въезд для граждан КНР до 31 декабря 2027 года. Ранее в мае Пекин принял такой же шаг в отношении россиян. В АТОР считают, что это также повлияет на рост китайского турпотока в РФ.

«Дело в том, что групповой безвиз между Китаем и Россией действует уже больше десятка лет. То есть если речь идет о группах от пяти человек через аккредитованные турфирмы, то и раньше можно было путешествовать [без виз]: китайские группы приезжали в Россию, а российские группы, соответственно, в Китай. А теперь, начиная с декабря прошлого года, введен полный безвиз. То можно и не в составе группы, а будучи индивидуальным туристом свободно путешествовать», — пояснил Александр Мусихин.

По его словам, полная отмена виз, «скорее, даёт толчок в большей степени именно индивидуальным туристам — тем, кто сам себе бронирует и перевозку, и размещение, как правило, вне тургрупп».

«Также это достаточно большое облегчение тем, кто приезжает с деловыми целями, для поиска бизнес-партнёров и так далее. Активный рост присутствия китайских компаний на российском рынке и, соответственно, деловой туризм — это не последняя составляющая общего въездного потока», — признал собеседник RTVI.

Китайский туризм: где оседают потоки

Вице-президент АТОР в беседе с RTVI не согласился со звучавшими оценками, что поступления от въездного туризма из КНР не оседают в России, поскольку китайские группы зачастую используют собственный транспорт, собственных гидов и так далее.

«Наши гиды здесь периодически пересекаются с так называемыми «серыми» группами. В сфере обслуживания бывают случаи, когда некоторые лица, не имея статус турагентства, оказывают группам экскурсионные услуги, заказывают им транспорт, могут размещать их в гостиницах — фактически делая то, что делают туроператоры, только вне правового поля», — признал Александр Мусихин.

Однако, по его словам, это касается не только Китая.

«Мы периодически сталкиваемся с подобным по разным рынкам — это могут быть и Индия, и Иран. Но в связи с Китаем в допандемийный период действительно был достаточно серьёзный поток именно от таких «серых» групп. Они и сейчас, в общем-то, имеют место. Но, конечно же, нельзя сказать, что все идет мимо», — подчеркнул вице-президент АТОР.

По информации экспертов туротрасли, «всё-таки большая часть [китайских] туристов приезжают в Россию через туроператоров, и, соответственно, туроператоры платят налоги, заказывают транспорт и питание, обслуживание в музеях и проживание».

«Китайские туристы достаточно любознательны, у них плотные экскурсионные программы. Они очень любят делать покупки — всевозможные сувениры, украшения. На самом деле китайские туристы — желанные туристы во всём мире. Это вожделенный рынок для многих стран, в том числе европейских, за китайских туристов борются. И очень хорошо, что китайцы в большом количестве к нам приезжают», — подчеркнул вице-президент АТОР.

Не только Золотое кольцо: куда ездят

По статистике организованного туризма, в предпочтениях китайских гостей мало что изменилось, признает Александр Мусихин.

«Это, прежде всего, центральная часть — Москва плюс Петербург. Также это приграничный туризм — речь идет о направлениях Дальнего Востока. То есть это Амурская область, Приморье. Также это Байкал. В зимний период — конечно же, Мурманск, тоже довольно популярное направление. На самом деле китайские туристы бронируют фактически все туристически значимые направления страны. Но всё-таки основная масса — это именно приграничный туризм и центральная часть России», — рассказал вице-президент АТОР.

Туристы из Турции и Вьетнама, которые также вошли в топ-3 приезжающих иностранцев, тоже хотят посмотреть, прежде всего, Москву и Санкт-Петербург.

«Не только, конечно. Иногда это круизы, это Золотое кольцо. Но 90% — это именно центральная часть», — подчеркнул собеседник RTVI.

Приток вьетнамских туристов в отрасли связывают в том числе с тем, что год назад в Россию начал летать вьетнамский национальный авиаперевозчик.

«То есть в 2025 году у Вьетнама был максимальный рост относительно всех других въездных рынков. Турпоток из Вьетнама вырос более чем в 2,5 раза. Я думаю, что в этом году тоже будет рост — может быть, не такой радикальный», — пояснил Александр Мусихин.

По его словам, «исторически Россия была достаточно популярным направлением у вьетнамских туристов, и сейчас в плане цены она остается достаточно привлекательной для вьетнамцев».

Ближний Восток и Иран — не до туризма

В АТОР признают, что арабские страны Ближнего Востока тоже могли оказаться в лидерах. Но военные действия вокруг Ирана отразились на турпотоке из стран Персидского залива.

«Учитывая напряжённость и то, что именно авиакомпании стран Персидского залива очень много всего отменяли и в марте, и в начале лета, учитывая все эти сбои в расписании, туристов из региона приехало намного меньше, чем мы прогнозировали», — рассказал Александр Мусихин.

По той же причине практически не стало организованных туристов из Ирана.

«Тех окошечек, которые у них появляются между боевыми действиями, видимо, недостаточно, чтобы образовался какой-то туристический поток. Запросы от них были, причём хорошие, довольно массовые, но они не материализовались, к сожалению. Последние иранские группы мы приняли в феврале, до начала всех этих боевых действий. А после того, как всё началось, группы прекратились», — заключил замгендиректора «Интуриста» и вице-президент АТОР по въездному туризму.