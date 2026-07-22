Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военной операции в Мали против группировки JNIM, связанной с «Аль-Каидой»*. Об этом со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщила The Washington Post. Если такое решение будет принято, Мали может стать восьмой страной, по которой Трамп санкционировал удары с начала своего второго президентского срока, отмечает издание. По данным газеты, среди американских чиновников нет единого мнения о целесообразности силового сценария. Одним из активных сторонников источники WP называют старшего директора по контртерроризму в Совете национальной безопасности США Себастьяна Горку. Как пишет издание, JNIM укрепила позиции в Мали и все чаще атакует прибрежные страны Западной Африки, став одной из самых хорошо вооруженных группировок региона.

Представитель Белого дома не стал говорить, готов ли президент одобрить удары, но заявил, что Вашингтон призывает страны Северной и Западной Африки закупать американское оборудование и услуги для борьбы с террористическими группировками. Терроризм в Сахеле он назвал «многонациональной проблемой». Тот же чиновник призвал региональных партнеров и союзников по НАТО поддержать Альянс государств Сахеля — Мали, Буркина-Фасо и Нигер — в борьбе с JNIM и «Исламским государством»*. При этом, как отмечает WP, американская сторона раскритиковала не сами власти этих стран, а Россию, утверждая, что Москва якобы показала себя неэффективным партнером по безопасности для Бамако.

Мали — не имеющая выхода к морю страна с населением почти 25 млн человек — годами страдает от насилия исламистских группировок, а также от действий собственного военного правительства и нанятых им российских наемников. Для борьбы с боевиками правящая хунта сначала привлекла ЧВК «Вагнер», а сейчас — связанный с Минобороны России Африканский корпус.

Как пишет газета, в 2025 году администрация Трампа, пытаясь восстановить отношения с Бамако, расширила обмен разведданными с малийскими властями. Эти сведения использовались при ударах армии Мали, которую администрация Джо Байдена ранее старалась держать на дистанции из-за отказа хунты обозначить сроки возвращения к выборам и из-за сотрудничества с Россией. При этом такое взаимодействие пока остается ограниченным. WP отмечает, что оно не сопоставимо по масштабу с партнерством США и Нигерии, которое в прошлом году включало американские авиаудары и наземную операцию против структур «Исламского государства»* в Африке. Прямое военное вмешательство США в Мали, по оценке газеты, может создать риск столкновения с российскими силами в регионе. Кроме того, в таком случае Вашингтону и Москве, вероятно, понадобился бы механизм деконфликтации — по аналогии с тем, который действовал в Сирии. В МИД подтвердили военные потери России в Мали при атаке боевиков

На вопрос о позиции госсекретаря Марко Рубио в Госдепартаменте ответили уклончиво. Там заявили, что Вашингтон «безоговорочно осуждает террористическую деятельность в Мали» и намерен содействовать сотрудничеству в противодействии террористическим угрозам, одновременно отслеживая возможные риски для самих США.

По версии WP, возможный удар по JNIM добавил бы Мали к списку стран, где Трамп уже санкционировал применение силы: это Йемен, Сомали, Сирия, Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла. Кроме того, администрация, как пишет издание, ведет спорную военную кампанию против предполагаемых наркоперевозчиков в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.