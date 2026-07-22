Дом, где родился Адольф Гитлер, может стать местом поклонения неонацистов после открытия в нем полицейского участка. Об этом RTVI заявил экс-сенатор, бывший депутат Госдумы и лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. По его словам, много лет назад он пытался выкупить и разрушить здание, но не получил поддержки российских дипломатов.

Дом в австрийском Браунау-ам-Инне 22 июля официально начал работать как полицейский участок. Власти рассчитывают, что новая функция здания лишит его привлекательности для тех, кто прославляет лидера Третьего рейха. Гитлер родился в этом доме в 1889 году и прожил там несколько недель, после чего его семья съехала. Здание много лет находилось в частной собственности, а затем там работала благотворительная организация для людей с инвалидностью. В 2017 году Австрия принудительно выкупила дом, а в 2019-м объявила о его реконструкции под полицейский участок.

В 2012 году Клинцевич, который тогда заседал в Госдуме, рассказал «Известиям», что готов купить дом, где родился Гитлер, а затем разрушить его. По данным издания, владелица оценивала здание в €2,2 млн. Парламентарий тогда уточнял, что у него нет таких денег: «Если бы мне помогли, я бы купил этот дом и разрушил его демонстративно».

В беседе с RTVI Клинцевич рассказал, что ему удалось найти деньги, но реализации плана помешали обстоятельства.

«Были найдены люди, были найдены средства, и мы могли это сделать. Но, к сожалению, наши органы, представляющие дипломатов, посчитали, что не надо. Не знаю почему, но посчитали, что не надо», — рассказал он.

По его словам, в нынешних условиях превращение здания в полицейский участок может не решить проблему исторического места, а, напротив, привлечь к нему дополнительное внимание.

«Когда фашизм и национализм Третьего рейха переживают реанимацию, этот полицейский участок может стать объектом некого поклонения: люди будут приходить, говорить, прославлять», — считает экс-сенатор.

Он объяснил, что целью его инициативы было уничтожить саму возможность такого поклонения.

«Смысл того, что я пытался сделать, — разрушить эту возможность, пусть это, может быть, и было наивно. Но, к сожалению, вот такая произошла ситуация», — сказал собеседник RTVI.

По его оценке, эта история уже стала поводом для информационных спекуляций: «Это значит, что на повестке дня — фашизм, национализм и Гитлер будут присутствовать. Не хотелось бы, чтобы человечество к этой теме когда-либо возвращалось».

По его словам, цель противника — использовать внутренние противоречия в России.

«Им сегодня нужно, чтобы русские убивали русских, чтобы Россия ослабла. Они сегодня, используя искусственный интеллект, будут бить по социальным объектам. Один из таких объектов — Wildberries», — сказал бывший сенатор.

Он также предупредил о попытке столкнуть гражданское общество с руководством страны.

«Эта попытка <…> очень велика. Ведь чего греха таить — многие же люди эту ситуацию до конца не понимают и, будучи законченными эгоистами, зачастую ведут себя неподобающе и непатриотично. <…> Очень жаль, что мне не удалось этот маленький объект разрушить как идею, как сущность, как память. Очень жаль», — заключил Клинцевич.

«Мир не забудет»

Глава исторического отдела МВД Австрии Штефан Млчох заявил журналистам, что реконструкция должна предотвратить ассоциации здания с Гитлером и лишить его «мистического ореола».

При нацистском режиме дом, связанный с рождением фюрера, использовался как художественный музей. Сейчас единственным внешним напоминанием о преступлениях нацизма остается камень с территории концлагеря Маутхаузен с надписью «Больше никогда фашизм». Она не упоминает Гитлера напрямую. На белом фасаде появилась только одна новая надпись — «Полиция».

Однако не все считают, что новая функция здания остановит неонацистские паломничества. Представитель австрийского Комитета Маутхаузена Роберт Айтер заявил Reuters, что число таких визитов не сократится: «Мир не забудет, где родился величайший массовый убийца в истории. Википедия не изменит свои записи».

Мэр Браунау-ам-Инна Йоханнес Вайдбахер, напротив, сказал, что большинство жителей города приняли решение о реконструкции. По его словам, сработает ли новый формат так, как рассчитывают власти, покажет только время.