Переписки пользователей китайского чат-бота DeepSeek оказались в открытом доступе и попали в поисковую выдачу Google. О проблеме стало известно 21 июля — первым на нее обратил внимание «Коммерсантъ», после чего информацию подхватили другие СМИ. Как так вышло, насколько это опасно и что делать — в материале RTVI.

При вводе специального запроса в Google поисковик выдает диалоги пользователей с нейросетью в формате Shared Conversations — с пометкой «Этот общий диалог создан искусственным интеллектом и предназначен только для ознакомления». По клику на такую ссылку можно увидеть вопросы пользователя, ответы чат-бота и названия отправленных документов.

Сами файлы скачать не удается, в том числе через код страницы, однако посетители открытых страниц могли отправлять новые запросы и продолжать диалог с нейросетью прямо из выдачи.

Содержание попавших в открытый доступ переписок оказалось крайне разнообразным — от обсуждения личной жизни до бизнес-консультаций, причем во многих диалогах, по данным СМИ, содержались чувствительные данные. Русскоязычные ссылки составили около 31% всей обнаруженной выборки.

При этом персональных данных пользователей, а также доступа к их учетным записям или закрытой истории запросов открытые страницы не предоставляли.

Как это могло произойти

В DeepSeek предусмотрена функция создания публичной ссылки на отдельный диалог — опция «Поделиться», позволяющая передать разговор с ИИ третьим лицам. При ее активации сервис прямо предупреждает пользователя: содержимое переписки сможет увидеть любой человек, получивший доступ к ссылке, и рекомендует заранее проверить чат на наличие конфиденциальной информации.

Судя по всему, именно эти публичные ссылки, которые пользователи создавали для передачи ограниченному кругу лиц, попали в индекс Google и стали доступны неограниченной аудитории. Формально это значит, что в поисковик попали только те переписки, для которых пользователи сами включили режим общего доступа.

Но почему содержимое, рассчитанное на конкретных адресатов, стало видно всему интернету — пока остается открытым вопросом.

Что сказал эксперт

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил факт утечки, но уточнил ее масштаб:

«Не весь DeepSeek, надо это понимать четко. Это часть запросов, небольшая, тем не менее, конечно, из этого формируется история», — пояснил он.

По мнению аналитика, наиболее вероятная причина случившегося — ошибка в настройках прав доступа: разработчики не позаботились о корректной конфигурации, из-за чего поисковая система смогла проиндексировать данные, которые не предназначались для широкой публики.

Муртазин отметил, что подобный риск характерен не только для DeepSeek, а в принципе для любых онлайн-сервисов: неправильная настройка сайта или базы данных потенциально способна открыть доступ к закрытой информации.

Позиция Роскомнадзора

На фоне сообщений об «утечке» запросов россиян в Роскомнадзоре заявили, что решений уполномоченных органов об ограничении доступа к DeepSeek в России не поступало.

«Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступали», — сообщили в ведомстве.

Подобный инцидент с DeepSeek уже случался: в январе 2025 года в Сети также оказались переписки пользователей чат-бота. Тогда эксперты предполагали, что компания-разработчик случайно оставила незащищенными более миллиона строк данных — в открытом доступе, помимо диалогов, оказались и цифровые программные ключи.

DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на искусственном интеллекте, и разработчик одноименного семейства больших языковых моделей (LLM). Сервис занимается анализом, обработкой и генерацией текста, а также решением логических, математических и программистских задач. Широкую известность компания получила в прошлом году, выпустив ИИ-ассистента, который, как заявляется на ее сайте, не уступает по возможностям ChatGPT.