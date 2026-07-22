Новым главнокомандующим ВСУ стал один из самых молодых генералов Украины Михаил Драпатый. Что о нем известно и как эксперты оценили его назначение — в материале RTVI.

Михаилу Драпатому 43 года. Он принадлежит к молодому поколению офицеров, чья карьера резко пошла вверх после вхождения Крыма в состав России в 2014 году. Его характеризуют как дисциплинированного командира, который выступает за тактические инновации, развитие беспилотной авиации, реформу рекрутинга и ответственность руководства.

Драпатый родился в 1982 году в Каменец-Подольском, в Хмельницкой области на западе Украины. В 2004 году он окончил Харьковский институт танковых войск и начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде. К 2014 году дослужился до майора.

Широкую известность Драпатый получил в 2014 году во время боев в Мариуполе. Тогда он возглавил колонну из четырех БМП для спасения полицейских, попавших в окружение. Его машина на полной скорости протаранила баррикаду, буквально перелетев через нее. Видео инцидента стало вирусным, принеся Драпатому прозвище «командир летающей БМП».

Через месяц он, как утверждают украинские СМИ, вывел из окружения под Луганском 260 военных и 30 единиц техники, пройдя 40 км территории и потеряв всего одного солдата.

В декабре 2021 года Драпатый получил звание бригадного генерала. После начала СВО он участвовал в обороне Кривого Рога, затем — в контрнаступлении в Херсоне.

В 2024 году Драпатый организовывал оборону Харьковской области. Зеленский тогда заявил, что он «успешно <…> сорвал наступательную операцию российских сил». Позднее его называли генералом, которого «вызывают, когда фронт готов рухнуть».

В январе 2025 года Зеленский поручил Драпатому возглавить подразделения ВСУ в Донецкой области.

Через несколько месяцев, когда в результате ракетного удара по военной базе погибли 12 и были ранены более 60 военных, Драпатый подал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками.

«Армия, в которой командиры несут персональную ответственность за жизни людей, — это живая сила. Армия, в которой никто не отвечает за потери, умирает изнутри», — заявил он.

Однако Зеленский не принял отставку, назначив Драпатого командующим Объединенных сил ВСУ.

После назначения главкомом ВСУ Драпатый поблагодарил президента и заявил, что служить Украине всегда было для него честью. Он также поблагодарил своего предшественника Сырского за «последовательную работу по укреплению украинской армии», добавив: «Я вырос в ней».

Драпатый подчеркнул, что верит в Вооруженные силы Украины, «способные учиться, развивать технологии, защищать людей и позволять командирам брать на себя ответственность за результат».

Старший аналитик украинского фонда помощи военным «Вернись живым»* Николай Белесков назвал кандидатуру Драпатого на пост главкома «лучшим выбором из тех, кто упоминался в СМИ». Однако, по его словам, популярность генерала не отменяет системных проблем — дефицита личного состава, незавершенных реформ на уровне корпусов и нехватки квалифицированного персонала.

«Как бы ни был популярен новый главком, управление боевыми действиями остается сложнейшей задачей», — заключил аналитик.

СМИ называют Драпатого и бывшего министра обороны Михаила Федорова «командой мечты» для трансформации украинской армии по стандартам НАТО.

Сам Федоров охарактеризовал назначение Драпатого как «глоток свежего воздуха» и «голос перемен, который больше нельзя было игнорировать».

Драпатый, в свою очередь, выступил в поддержку Федорова, заявляя, что у того всегда была «готовность слушать командиров, быстрее принимать решения и поддерживать изменения, которые рождаются в подразделениях».

* Признан в России нежелательной организацией.