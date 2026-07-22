Военкор Тимофей Ермаков в колонке для RTVI объяснил, почему украинские дроны атакуют склады Wildberries и логистические мощности маркетплейсов. По его словам, Украина еще с начала боевых действий использует логистические компании в военных целях — транспорт и склады «Новой Почты» перевозят дроны, комплектующие, боеприпасы и даже людей, поэтому российские удары наносятся именно по этим объектам.

Ермаков считает, что Киев спроецировал эту схему на Россию и решил, что Wildberries и Ozon точно так же перевозят и хранят военные грузы. На самом деле, подчеркивает военкор, никакого военного значения российские маркетплейсы не имеют — люди покупают там одежду, аксессуары и товары потребления. Поэтому удары по ним он расценивает «по большому счету, как терроризм».

Цель Украины, по мнению Ермакова, — максимально дестабилизировать страну, поскольку переломить ход боевых действий в свою пользу Киев не может. Об этом же говорят атаки на НПЗ, электростанции и гражданскую инфраструктуру. Западу, отмечает автор, нужны серьезные гражданские волнения, на фоне которых проведение военной операции стало бы невозможным или замедлилось, ведь положение на фронте напрямую зависит от положения в тылу.

Отдельно военкор обратил внимание на то, что за десять дней до атаки Wildberries в одностороннем порядке изменил соглашение с продавцами, сняв с себя ответственность в случае ударов дронов и ракет. Ермаков не считает это совпадением и предполагает, что крупному бизнесу информацию сливают раньше, чем ее узнают российские спецслужбы.