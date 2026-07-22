Госдума во втором и в третьем чтениях приняла пакет законов, предусматривающий ограничения для релокантов, скрывающихся от наказания за границей, передает корреспондент RTVI.

«Я не знаю, будет ли работать этот закон, я не уверен, что он совершенен. У меня есть сомнения, конечно же, но у меня нет оснований для того, чтобы голосовать против», — сказал RTVI первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.

В законе речь идет о временных ограничительных мерах в отношении лиц, которые скрываются за границей от исполнения наказания, будучи признанными виновными в совершении уголовных преступлений и ряда административных правонарушений в сфере безопасности, пояснил во время обсуждения на пленарном заседании глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Значительная часть из них — это лица, обвиняемые в совершении преступлений террористической направленности: убийств, похищения людей, наркотиков, мошенничеств, коррупционных, насильственных и иных, в том числе и тяжких преступлений. Запад же их нам не выдает, на наши запросы об экстрадиции не реагирует», — сказал он.

По его словам, «за последнее время нам было отказано в выдаче более 100 опасных преступников».

«А по имеющимся у нас данным, как раз именно представители этого контингента активно вовлекаются спецслужбами Украины и структурами ряда натовских стран в антироссийскую деятельность. Только за последнее время нам не выдали 29 коррупционеров и 23 террориста. На прошлой неделе ФСБ России сорвала попытки совершения серии терактов и диверсий, исполнителями которых были как раз завербованные СБУ российские преступники, судимые за убийства и разбои», — заявил Пискарев.

Релокантов несложно склонить к любому преступлению или провокации против нашего государства, сказал депутат, «при этом многие из них имеют в России свои доходы, вложения, собственность, которую они могут продавать, покупать, а также совершать иные сделки».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения отметил, что при принятии закона парламентарии исходят из анализа зарубежных практик.

«Это очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от этих негодяев, которые уехали из страны и оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации», — заявил он.

Согласно принятым законам, ограничения будут применять к релокантам, которым назначено наказание за правонарушения против безопасности российского государства — за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению санкций против РФ, дискредитация российских вооруженных сил. Также меры будут применяться также к тем, кто наказан за пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций, участие в нежелательной организации, нарушение порядка деятельности иноагента.

В отношении скрывающихся от наказания за рубежом релокантов применят 14 ограничительных мер. Так, им запретят регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого. В их отношении будет действовать приостановка регистрации прав на недвижимость в России, ограничение права на управление транспортными средствами, замораживание и блокирование денежных средств. Им также могут отказать в пользовании банковских приложений и онлайн-сервисами кредитных организаций.