Послом Германии в России теперь является Клеменс фон Гётце. Об этом сообщили RTVI в посольстве ФРГ в Москве, уточнив, что дипломат вступил в должность 20 июля.

О том, что это может произойти до конца июля, посольство заявляло нашему изданию еще в мае, когда Россия выдала фон Гётце агреман (согласие на назначение).

Про планируемую правительством ФРГ ротацию диппредставителей в нескольких странах немецкие СМИ писали в феврале. В посольстве тогда поясняли RTVI, что смогут подтвердить информацию о готовящемся назначении нового посла в России только после согласования его кандидатуры.

До Клеменса фон Гётце посольство Германии в Москве на протяжении трех лет занимал Александр Граф Ламбсдорфф. В рамках проведенной ротации он отправился на аналогичную должность в Израиль.

Клеменс фон Гётце женат, имеет двоих детей. В 2014 году он возглавил политический отдел №3 (Politische Abteilung 3) в МИД Германии, потом последовательно занимал должность посла ФРГ в Израиле и Китае. В сентябре 2021 года был назначен послом в Японии, затем — в Мексике, откуда и был переведен в Россию.