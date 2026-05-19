Российская сторона выдала согласие на назначение (агреман) новому послу Германии Клеменсу фон Гётце. Эту информацию подтвердили RTVI в посольстве ФРГ в России.

«Агреман российской стороны получен», — рассказали в дипмиссии Германии в Москве.

В посольстве добавили, что новый посол может вступить в должность уже в июле.

С 2023 года дипмиссию возглавляет Александр Граф Ламбсдорфф. После Москвы он отправится в качестве посла Германии в Израиль. Клеменс фон Гётце ранее возглавлял посольства в Израиле, Китае, Японии и Мексике.

В феврале издание Spiegel писало, что Берлин хочет провести ротацию глав своих дипмиссий, в частности, и в Москве.