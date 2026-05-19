В Исламском центре Сан-Диего произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Как сообщает Los Angeles Times, нападение совершили двое молодых людей, после чего их нашли мертвыми. Следствие рассматривает произошедшее как возможное преступление на почве ненависти.

По данным полиции, подозреваемые 17 и 19 лет прибыли к центру и открыли огонь. На месте были обнаружены тела трех взрослых, один из них — охранник, чьи действия, по словам начальника полиции Сан-Диего Скотта Валя, помогли спасти жизни многих. В ходе операции правоохранители также проверяли прилегающие кварталы после сообщений о дополнительных выстрелах — стрелки пытались убить мужчину ландшафтного дизайнера, ему удалось скрыться и он не получил ранений. Позже тела нападавших нашли неподалеку — предположительно, они покончили с собой.

Сотрудники федеральных правоохрательных органов и местной полиции уже несколько часов находятся в доме на улице Леерер Драйв, где проживал один из предполагаемых подростков-стрелков со своими родителями.

Один из предполагаемых стрелков был зачислен в виртуальную академию при Объединенном школьном округе Сан-Диего и должен был закончить обучение в этом семестре, рассказал изданию представитель школьного округа Джеймс Каннинг.

По информации источника в правоохранительных органах, в автомобиле подозреваемых обнаружили антиисламские надписи и материалы, связанные с идеями «расовой гордости», а также предсмертную записку, содержание которой не разглашается.

Начальник полиции Сан-Диего Скотт Валь заявил, что в его отдел поступил звонок от женщины по поводу «сбежавшего несовершеннолетнего», «который, по ее мнению, склонен к суициду». Он сказал, что мать сообщила об исчезновении оружия, а также ее автомобиля, и что ее сын уехал с другом, который был в камуфляжной одежде. По его словам, полиция допрашивала ее, когда поступили первые звонки о стрельбе.

Стрельба произошла во время занятий в школе при центре, однако, как сообщил председатель организации Ахмед Шабайк, дети не пострадали. Учащихся и преподавателей эвакуировали. Представители мусульманских организаций назвали произошедшее шокирующим.