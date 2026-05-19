Переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, а одним из ключевых препятствий остается отказ Киева обсуждать территориальные уступки. Об этом, как пишет The Eastern Herald, говорится в докладе, представленном Конгрессу США специальным генеральным инспектором Пентагона, курирующим операцию «Атлантическая решимость».

В документе отмечается, что недавние контакты между Вашингтоном, Киевом и Москвой не привели ни к прекращению огня, ни к политическому соглашению. Стороны сохраняют принципиальные разногласия по вопросам территориального контроля и гарантий безопасности. В докладе подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский «продолжал повторять, что Украина не уступит территорию России», в то время как Москва выступает против поддерживаемых Западом гарантий безопасности для Киева.

«Эти встречи на высоком уровне не привели к прекращению огня или мирному соглашению, и переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и гарантий безопасности», — говорится в документе.

В докладе также указывается на сохраняющийся разрыв в позициях сторон: Украина настаивает на международно признанных границах и юридически обязывающих гарантиях безопасности, Россия — отвергает такие механизмы, Россия неоднократно заявляла, что гарантии, связанные с НАТО, размещение персонала или войск НАТО на территории Украины будет представлять собой серьезную эскалацию.

Москва последовательно утверждает, что конфликт касается не только территории, но и расширения НАТО и долгосрочной военной структуры Восточной Европы. Доклад Пентагона подтверждает, что эти разногласия остаются неурегулированными, несмотря на несколько раундов переговоров, в том числе в Женеве и Абу-Даби, стороны не проявили готовности пересматривать ключевые требования.