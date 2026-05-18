Найти переговорщика, которому одновременно доверяли бы Москва и Европа, пока не удается, поскольку подходящего кандидата сейчас просто нет. Об этом в беседе с RTVI заявил политолог, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Сейчас я пока просто не вижу переговорщика. Потому что не вижу той степени доверия, которая была бы между сторонами, чтобы со стороны Европы появился переговорщик, которому бы доверяла российская сторона и был бы приемлем для Европы, представлял бы ее интересы и не вызывал бы там подозрений в работе на Россию», — сказал эксперт.

Проблема, по словам политолога, носит структурный характер: поколение европейских лидеров, с которыми у Путина был личный контакт, ушло: экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер неприемлем для современной Европы, а экс-президент Франции Жак Ширак и бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони скончались.

«Если говорить про [экс-канцлера Германии] Ангелу Меркель, то тут проблема доверия тоже есть, ведь она связана с Минскими соглашениями, которые сейчас в России рассматриваются весьма и весьма отрицательно, как свидетельство того, что Европа, с точки зрения России, стремилась ее обмануть. И отношения между Меркель и Путиным были совсем иными, чем у Шрёдера с Путиным. Это тоже надо понимать. Да и захочет ли сама Меркель вообще втягиваться в этот процесс? Он очень неблагодарный на самом деле, если так подумать хорошенько», — сказал Макаркин.

По его словам, Меркель оказалась бы «между двух огней»: Россия считает, что при ней Европа обманывала Москву, а в Европе полагают, что сама Меркель была слишком мягка.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, участвовавший в переговорах 2014 года, вызывает у российской стороны столь же негативные ассоциации, отметил он.

Кроме того, продолжил собеседник RTVI, исчезли и нейтральные площадки: например, Швейцария, которая в 2014 году выполняла посредническую роль, теперь отнесена Россией к числу недружественных государств из-за введенных ею санкций. Нейтральный статус в глазах Москвы утратили также Австрия и другие традиционные площадки для советско-американских встреч, включая Женеву и Вену.

Но даже если бы подходящая фигура нашлась, это не решило бы главного вопроса, подчеркнул Макаркин.

«Ну хорошо, появится какая-то персона. Но о чем этот человек будет говорить? Какая повестка? Если стороны просто обменяются своими уже хорошо известными подходами, то никаких переговоров здесь не получится. Наоборот, может быть, не стоило бы их тогда устраивать, чтобы лишний раз не осложнять ситуацию», — заявил он.

Вместо поиска громкого имени политолог предлагает начать с малого: сформировать группу из отставных политиков или общественных деятелей, которые могли бы неформально пообщаться с российскими экспертами, близкими к власти, и попытаться нащупать хотя бы общую повестку.

«Попробовать понять и сформулировать приемлемую повестку, о чем говорить и что обсуждать. Здесь тоже шансы на успех далеко не безусловные — определить вопросы, которые стороны хотя бы готовы обсуждать, разговаривать. Это вот, наверное, было бы таким возможным вариантом», — сказал Макаркин.

Ранее газета Politico сообщила, что ЕС рассматривает на эту роль нескольких потенциальных кандидатов. Среди них — Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги. Глава евродипломатии Кая Каллас намекала на то, что готова взять на себя такую роль, однако трое дипломатов ЕС в разговоре с Politico подчеркнули, что антироссийская позиция Каллас быстро приведет к ответу «нет» у РФ.

«К сожалению, она сама исключила себя из этого варианта», — сказал один из высокопоставленных дипломатов. Стуббу потребуется широкая поддержка внутри ЕС, а членство Финляндии в НАТО снижает его привлекательность для Москвы. Драги в Европе считают нейтральной фигурой, однако публичных сигналов о его готовности участвовать в переговорах не поступало.

Среди нестандартных вариантов Politico упоминает главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара — оба поддерживают контакты с обеими сторонами. Главным препятствием, по оценке издания, являются не президент России Владимир Путин и не его украинский коллега Владимир Зеленский, а неспособность самих европейцев договориться между собой.

Президент России 9 мая назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком от Европы, однако эту кандидатуру быстро отвергли Киев, Брюссель и Берлин. Между тем сама Меркель, как пишет Hasepost, уже дала понять, что не видит смысла в посреднической роли, не будучи у власти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 мая говорил, что Каллас точно не может быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Что касается кандидатуры Штайнмайера, то в этом случае представитель Кремля высказался иначе: «Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог».