Глава молдавского государственного вещателя «Телерадио-Молдова» (TRM) Влад Цуркану объявил о своей отставке из-за голосования жюри страны в финале «Евровидения». Оно присудило только 3 балла из 12 Румынии и не дало ни одного балла Украине, что спровоцировало скандал, сообщает Moldova 1.

«То, что произошло, — это нечто экстраординарное. С нашей точки зрения, жюри не учло деликатность ситуации, существующей между Республикой Молдова и нашими соседями, Румынией и Украиной», — объяснил свое решение Цуркану.

Телерадиокомпания TRM отвечала за участие Молдовы в конкурсе и сформировала национальное жюри, однако на решение его членов она не влияла. Тем не менее Цуркану заявил, что считает себя лично ответственным. Своей отставкой он хочет послать «четкий сигнал», что Молдова неизменно ценит братские отношения с Румынией, а также испытывает «благодарность и уважение» к Украине.

«Наше отношение к Украине не равно нулю, и наши чувства к Румынии могут быть только чувствами любви», — высказался Цуркану.

Если Наблюдательный совет TRM примет отставку гендиректора, то его заместители Андрей Запша и Корнел Чобану, руководящие телевидением и радио соответственно, покинут свои посты вместе с ним.

Цуркану, журналист по профессии, был назначен главой национального вещателя в декабре 2021 года. Срок его полномочий должен был истечь в 2028 году.

В воскресенье, 17 мая, министр культуры Молдовы Кристиан Жардан выразил недоумение тем, как национальное жюри проголосовало по Румынии. Он указал, что это радикально отличается от выбора молдавской публики, которая по итогам зрительского голосования отдала румынской певице Александре Кэпитанеску максимальное число баллов.

Жардан потребовал объяснений случившемуся.

«Министерство культуры не имеет прямого отношения к организации „Евровидения“ в Молдове. Мы поддерживали организаторов всем, чем могли, и да, нам всем нужны объяснения, особенно после такого голосования общественности в Молдове», — написал он на своей странице в Facebook*.

Одна из членов молдавского жюри объяснила в соцсети, что выступления участников оценивались во время репетиций и оказались слабее, чем непосредственно в финальном шоу.

В финале «Евровидения», который состоялся в Австрии в субботу, 16 мая, победила певица из Болгарии Dara с песней Bangaranga. Второе место занял Ноам Беттан из Израиля, румынка Кэпитанеску оказалась на третьем месте.

