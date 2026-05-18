МИД Ирана официально подтвердил, что передал американской стороне свой ответ на новое предложение США о долгосрочном перемирии. Среди условий Тегерана — готовность передать обогащенный уран России, а не США, как того требовал Вашингтон. Об этом со ссылкой на утечки из иранских документов сообщает телеканал Al-Arabiya.

По данным Al-Arabiya, Иран готов пойти на длительную заморозку своей ядерной программы вместо ее полной ликвидации. Условием должна стать передача около 400 кг обогащенного урана России. Также Тегеран согласен отказаться от требований компенсации за американо-израильские удары в обмен на экономические послабления со стороны США.

Свою версию проекта мирного соглашения Тегеран передал американцам через Пакистан. Как уточняет Al-Arabiya, Иран требует «долгосрочного многоэтапного перемирия», а также такой политической формулировки, которая позволила бы Тегерану «сохранить лицо».

Также иранские власти требуют отделить решения по открытию Ормузского пролива от ядерного вопроса. Причем Тегеран настаивает, чтобы и впредь при любых конфликтах вокруг Ормузского пролива роль посредников выполняли Пакистан и Оман.

Иранское агентство Tasnim сообщает со ссылкой на источник в Тегеране, что США якобы согласились на отказ от санкций в отношении иранской нефти на время переговоров.

Также утверждается, что Вашингтон все-таки допустил ограниченную мирную ядерную деятельность Ирана под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и согласился разморозить четверть заблокированных иранских активов «в соответствии с поэтапным графиком». Однако Тегеран отверг оба компромиссных предложения, передает Al-Arabiya. А источник Reuters передает, что «обе страны продолжают постоянно менять свои условия».