Блокада Ормузского пролива открыла для Сирии новые экономические возможности: соседние страны начали использовать ее средиземноморские порты для наземной транспортировки нефти и товаров. Об этом, как пишет The New York Times, заявил директор по местным и международным связям сирийского пограничного и таможенного управления Мазен Аллуш.

По словам чиновника, после закрытия стратегического водного пути практически все соседние государства обратились к Дамаску за доступом к портам.

«Они разрабатывают план Б на случай, если кризис затянется», — пояснил Аллуш.

Ирак и страны Персидского залива, включая ОАЭ, уже начали переправлять нефть и другие грузы наземным транспортом для последующей отгрузки с сирийской территории. Сирия, имеющая выход к Средиземному морю и граничащая с Турцией, Ираком, Иорданией и Ливаном, предлагает альтернативный маршрут в обход Ормузского пролива.

Однако воспользоваться новыми возможностями стране мешает разрушенная почти 14-летней гражданской войной инфраструктура: повсеместная нехватка воды и электричества. При Башаре Асаде Сирия служила сухопутным мостом, через который Иран перебрасывал деньги и оружие ливанской «Хезболле», но это прекратилось после его свержения.

Иракская государственная нефтяная организация обратилась к Сирии с просьбой разрешить наземную транспортировку сырья для отправки из порта Банияс, рассказал директор по связям с общественностью Сирийской нефтяной компании Сафван Ахмад. Для Сирии это стало крайне актуальной экономической возможностью заработать на транзитных и погрузочно-разгрузочных сборах.

В долгосрочной перспективе сирийские лидеры надеются убедить иностранные компании инвестировать в восстановление инфраструктуры — например, в пограничный переход Аль-Танф, ключевой узел для транспортировки нефти из Ирака по суше, который не функционировал годами. Аллуш сообщил, что его полное восстановление займет как минимум несколько месяцев и обойдется примерно в $25 млн.

Пока же, по словам чиновника, портовые власти направили в Аль-Танф передвижные пункты обслуживания, компьютеры, группу пограничного и паспортного контроля, а также мобильные жилые помещения для скорейшего возобновления работы. В конце марта Ирак отправил первую из серии поставок нефти.

В отдельные дни границу пересекают более 400 автоцистерн, каждая из которых перевозит до 10,5 тыс. галлонов сырой нефти. Иногда объемы значительно меньше, поскольку резервуары для хранения в порту Банияс имеют ограниченную вместимость. Несколько иностранных компаний уже выразили заинтересованность в восстановлении нефтепровода, который раньше соединял Баниюс с Киркуком на севере Ирака, но был поврежден во время гражданской войны.

«Даже если Ормузский пролив вновь откроют, странам придется искать ему альтернативу, — заявил Ахмад. — Сирия станет связующим звеном с морем».

В прошлом месяце первая партия из двухсот автомобилей из ОАЭ прибыла в Сирию по суше через Иорданию и была отправлена в Европу через порт Латакия. Эмиратский бизнесмен и основатель крупнейшего застройщика Дубая Emaar Properties Мохамед Алаббар заявил, что его группа рассматривает возможность вложить до $7 млрд в развитие инфраструктуры на сирийском побережье и до $12 млрд в Дамаск.

Согласно прошлогоднему отчету Всемирного банка, затраты на восстановление Сирии могут превысить $200 млрд, причем более $80 млрд уйдет только на восстановление инфраструктуры — дорог, электросетей, систем водоснабжения и телекоммуникаций.

Хотя США сняли с Дамаска большую часть санкций, Сирия по-прежнему находится в американском списке спонсоров терроризма, что влечет за собой масштабные ограничения, включая финансовые. В частности, страна по-прежнему не подключена к системе SWIFT, без которой невозможны международные денежные переводы, — а это серьезное препятствие для инвесторов.