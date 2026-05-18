Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* в интервью RTVI рассказал, как относится к использованию нейросетей.

«Мимо игрушек я не прохожу никогда. Но дело в том, что, по счастью, я совершенно не умею общаться с искусственным интеллектом. Правда, вчера загрузил себе Claude, буду смотреть, что это такое», — сказал Гребенщиков*.

По словам музыканта, он заметил, что нейросети «дают информацию почти всегда неточную, часто ошибочную».

«И, когда я их поправляю, они спокойно говорят: «Ну да, да, мы ошиблись». Окей, хорошо, я всё понимаю. Но как же можно отдать машинке возможность делать то, что ты можешь сделать сам?» — задался вопросом Гребенщиков*.

Недавно вышел клип «Аквариума» на песню «Поговорим о мертвых», созданный с помощью нейросети.

«Мы выпустили от своего лица ролик, который по моей просьбе сделал наш очень хороший друг, который занимается дизайном всяких наших обложек. Я посмотрел и решил, что он такой смешной, что это можно выпускать», — рассказал Гребенщиков*.

Он признался, что сам не участвовал в создании клипа, а просто «отдал песню».

На вопрос, как он относится к музыке, которую пишет искусственный интеллект, музыкант ответил: «Есть люди, которые вполне довольствуются подделкой и имитацией. Да и хорошо! Если им от этого хорошо, почему нет? Они просто закрывают себе любой путь наверх».

В имитации «нет шага вперед», продолжил Гребенщиков*. «Искусственный интеллект не может сделать шага вперед, который в него не внесут при программировании, а внести его невозможно, потому что никто не знает — куда вперед», — заключил он.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов