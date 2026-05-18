Всю рабочую неделю в Москве и Подмосковье сохранится жара: температура составит 25—30 градусов. Об этом RTVI сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Всю рабочую неделю в столичном регионе сохранится жаркая погода. Преобладающая температура воздуха будет где-то 25—30 градусов. Осадков у нас не ожидается до пятницы включительно», — сказала она.

Синоптик добавила, что температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 7—8 градусов. «Нам надо пережить этот период очень жаркой для этого времени года погоды», — предупредила эксперт.

Ситуация начнет меняться в ночь на субботу, 23 мая: регион пересечет холодный атмосферный фронт, тогда ветер сменит направление на западное, пройдут дожди «различной интенсивности», начнется «ослабление жары», отметила собеседница RTVI.

«Ночь [на субботу] будет такой же теплой, как и в большую часть этой недели, — 13—18 градусов. Дневная температура — 21—26 градусов. Но и эти значения будут выше климатической нормы на 3—4 градуса», — уточнила Позднякова.

Похожий прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он заявил, что в ближайшие 4—5 дней в Москве температура будет «под стать пляжному сезону» — 30—32 градуса.

«Это ненормальный температурный фон для этих дат. С 19 по 21 мая вполне могут быть новые суточные рекорды максимальной температуры», — допустил эксперт.

Он добавил, что в выходные в столичном регионе могут начаться дожди: например, в Подмосковье ливни с грозами могут начаться в пятницу или в субботу, 23 мая.