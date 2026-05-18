Британский авианосец HMS Prince of Wales направлен в северные районы для участия в учениях НАТО Dynamic Mongoose 2026 на фоне участившихся пролетов российских самолетов над территорией Британии. На его борту размещены вертолеты, которые будут задействованы в тренировках по обнаружению подводных лодок в Норвежском море, пишет The Barents Observer.

Как сообщает альянс, учения стартуют 18 мая в Северной Атлантике и посвящены отработке противолодочной борьбы. В них участвуют более 10 надводных кораблей и подводных лодок, а также морская патрульная авиация из Великобритании, Норвегии, США, Канады, Дании, Германии и Нидерландов. Операцией руководит Морское командование НАТО, к маневрам привлечены, в частности, Первая постоянная военно-морская группа альянса и HMS Prince of Wales.

Цель учений — подготовка сил к противодействию подводным угрозам и предотвращению прорыва условного противника из северной части Атлантики в южную. Район между Шпицбергеном, северной Норвегией и Исландией, как отмечается, вновь стал зоной противостояния России и западных стран. Патрульные самолеты P-8 Poseidon регулярно выполняют вылеты с баз в Кефлавике, Эвенесе, Гардермуене и Лоссимуте.

«Эта операция 2026 года является четким сигналом непоколебимой приверженности Великобритании сотрудничеству с региональными партнерами и обеспечению безопасности северного фланга Европы», — заявил командир Джеймс Митчелл на борту эсминца HMS Duncan, сопровождающего авианосец.

HMS Prince of Wales водоизмещением 65 тыс. тонн способен принимать истребители F-35B и вертолеты. Ранее корабль прибыл в Ставангер, где провел учения с норвежскими ВМС, после чего присоединится к маневрам Dynamic Mongoose, которые пройдут с 18 по 29 мая.