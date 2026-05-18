Иранский чиновник Мохсен Резаи заявил, что США должны прекратить блокаду иранских портов, пригрозив последствиями в случае дальнейшей эскалации. По его словам, продолжение давления может привести к прямой конфронтации, пишет Al Jazeera.

Выступая по государственному телевидению, член Тегеранского совета по целесообразности и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции назвал действия Вашингтона «актом войны» и подчеркнул право Тегерана на ответ. Он также отметил, что затягивание блокады приведет к негативным последствиям не только для Ирана, но и для других стран.

«Мы советуем американским военным прекратить осаду, прежде чем Оманское море станет вашим кладбищем», — заявил Резаи, — «Чем дольше они будут продлевать морскую блокаду Ирана, тем больший ущерб будет нанесен странам по всему миру».

Комментируя переговоры, Резаи отметил, что США должны «на практике показать, что они заслуживают доверия». «Сейчас именно Америка должна доказать свою состоятельность. Наши вооруженные силы держат палец на спусковом крючке, и в то же время дипломатия продолжается», — сказал он. Блокада, по его словам, действует с 13 апреля, при этом Дональд Трамп заявлял о ее сохранении до согласия Ирана на условия мирного соглашения. Тегеран подчеркивает, что не намерен поддаваться давлению.