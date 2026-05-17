Союзник бывшего венесуэльского президента Николаса Мадуро Алекса Сааба депортировали из Венесуэлы в США. Миграционное агентство Венесуэлы (SAIME) сообщило, что решение о депортации принято в связи с его причастностью к преступлениям на территории Соединенных Штатов.

«Решение о депортации было принято с учетом того, что указанный колумбийский гражданин причастен к совершению различных преступлений в Соединенных Штатах Америки, что является общеизвестным, очевидным и широко освещаемым в средствах коммуникации фактом», — говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

Алекс Сааб — венесуэльский чиновник колумбийского происхождения. The New York Times (NYT) пишет, что он является миллиардером. Осенью 2024 года Сааб занял пост министра промышленности и национального производства Венесуэлы. Однако после свержения Мадуро в начале 2026-го по решению нового руководителя республики Делси Родригес чиновник лишился поста и статуса главного посредника по связям с иностранными инвесторами.

Родню, друзей и союзников свергнутого Мадуро лишили власти и денег

По данным Reuters, Сааб был арестован в Каракасе в феврале в ходе совместной операции американских и венесуэльских властей. Его итальянский адвокат Луиджи Джулиано заявил, что не ведет дело в США и не может подтвердить факт депортации.

Арест Сааба произошел спустя месяц после захвата Мадуро американским спецназом. Reuters пишет, что это может свидетельствовать о новом уровне сотрудничества правоохранителей двух стран в период президентства Делси Родригес. Источники агентства допустили, что венесуэльский чиновник может дать показания по делу против Мадуро.

Как сообщает CBS News, преследование Сааба связано с делом 2021-го года против его давнего партнера Альваро Пулидо. Расследование касается инициированной Мадуро программы CLAP, целью которой было заявлено снабжение бедных граждан Венесуэлы продовольствием в условиях финансового кризиса.

Летом 2019 года США ввели санкции против Сааба. По версии Вашингтона, он был причастен созданию «широкой коррупционной сети» в пользу Мадуро, пишет NYT. В 2020 году Сааба задержали в Кабо-Верде, а в октябре 2021-го экстрадировали в США, где его обвинила в сговоре с целью отмывания доходов. Позднее самые тяжкие обвинения были сняты, в декабре 2023-го чиновника освободили в рамках обмена заключенными.

Ранее CBS News сообщил, что в США арестовали солдата спецназа, принимавшего участие в операции по захвату Мадуро. Причиной задержания стало то, что военный делал ставки на отстранение венесуэльского лидера от должности до того, как информация об американском рейде стала известна широкой общественности.

Сын Мадуро впервые раскрыл детали свержения отца