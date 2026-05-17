Союзник бывшего венесуэльского президента Николаса Мадуро Алекса Сааба депортировали из Венесуэлы в США. Миграционное агентство Венесуэлы (SAIME) сообщило, что решение о депортации принято в связи с его причастностью к преступлениям на территории Соединенных Штатов.

«Решение о депортации было принято с учетом того, что указанный колумбийский гражданин причастен к совершению различных преступлений в Соединенных Штатах Америки, что является общеизвестным, очевидным и широко освещаемым в средствах коммуникации фактом», — говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

Алекс Сааб — венесуэльский чиновник колумбийского происхождения. The New York Times (NYT) пишет, что он является миллиардером. Осенью 2024 года Сааб занял пост министра промышленности и национального производства Венесуэлы. Однако после свержения Мадуро в начале 2026-го по решению нового руководителя республики Делси Родригес чиновник лишился поста и статуса главного посредника по связям с иностранными инвесторами.

По данным Reuters, Сааб был арестован в Каракасе в феврале в ходе совместной операции американских и венесуэльских властей. Его итальянский адвокат Луиджи Джулиано заявил, что не ведет дело в США и не может подтвердить факт депортации.

Арест Сааба произошел спустя месяц после захвата Мадуро американским спецназом. Reuters пишет, что это может свидетельствовать о новом уровне сотрудничества правоохранителей двух стран в период президентства Делси Родригес. Источники агентства допустили, что венесуэльский чиновник может дать показания по делу против Мадуро.

Как сообщает CBS News, преследование Сааба связано с делом 2021-го года против его давнего партнера Альваро Пулидо. Расследование касается инициированной Мадуро программы CLAP, целью которой было заявлено снабжение бедных граждан Венесуэлы продовольствием в условиях финансового кризиса.

Летом 2019 года США ввели санкции против Сааба. По версии Вашингтона, он был причастен созданию «широкой коррупционной сети» в пользу Мадуро, пишет NYT. В 2020 году Сааба задержали в Кабо-Верде, а в октябре 2021-го экстрадировали в США, где его обвинила в сговоре с целью отмывания доходов. Позднее самые тяжкие обвинения были сняты, в декабре 2023-го чиновника освободили в рамках обмена заключенными.

Ранее CBS News сообщил, что в США арестовали солдата спецназа, принимавшего участие в операции по захвату Мадуро. Причиной задержания стало то, что военный делал ставки на отстранение венесуэльского лидера от должности до того, как информация об американском рейде стала известна широкой общественности.