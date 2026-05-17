Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил Кремль 17 мая. В ходе беседы российский лидер поздравил казахстанского коллегу с днем рождения.

Токаев «выразил признательность за гостеприимство, проявленное в ходе его пребывания в Москве в связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы», говорится в сообщении.

Главы государств обсудили вопросы подготовки предстоящего визита Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Российский президент направил лидеру Казахстана поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения. Путин отметил, что Токаев своей деятельностью во главе государства снискал «высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет».

«Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Мы с вами тепло пообщались 9 мая в Москве. Признателен, что вы смогли приехать на празднование Дня Победы — нашего общего великого праздника», — говорится в тексте телеграммы.

Путин также выразил уверенность, что переговоры в ходе его предстоящего визита в Казахстан «будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей между нашими странами и народами».

17 мая Токаеву исполнилось 73 года. Он занимает пост президента Казахстана с 2019 года. Помимо Путина, Токаева с днем рождения поздравили лидеры КНР, ОАЭ, Италии, Сербии, Молдовы, Южной Кореи, Беларуси, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Катара и Туркменистана, сообщили в пресс-службе казахстанского президента.

В субботу, 16 мая, Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Главы государств обсудили вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Путин также поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте российско-украинского конфликта.