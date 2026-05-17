Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* назвал великим счастьем то, что его взрастили русский язык и культура. Об этом он высказался в интервью RTVI.

Живущий в Великобритании Гребенщиков* сказал, что чувствует себя составной частью англоязычной среды.

«Но при этом я русский. Я родился в России, я взращен русским языком и русской культурой. И это великое счастье. И если то, что я делаю по-русски, все равно вызывает хорошую реакцию у людей, которые русского не понимают — я считаю, что у меня получается делать то, что я делаю, очень хорошо», — добавил рок-музыкант.

В 2022 году Гребенщиков* осудил российскую военную операцию на Украине. Он был внесен в реестр иноагентов.

В ноябре 2023 года музыкант заявил, что не может вернуться в Россию «по очень простой причине». «По причудливому капризу судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе», — объяснил лидер «Аквариума».

В марте 2026 года стало известно, что Гребенщиков* и его жена Ирина получили гражданство Великобритании.

* внесен Минюстом в России в реестр иностранных агентов