Каждая четвертая американка влезает в долги в период беременности и родов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на опросы и исследования.

Стоимость деторождения является одной из ключевых причин того, что рождаемость в США опустилась до исторического минимума. Таковы данные январского опроса платформы What to Expect.

41% американцев в возрасте 18—39 лет заявили в опросе Pew Research 2024 года, что попросту не могут себе позволить иметь детей. Средние расходы беременной женщины с полисом корпоративного страхования составляют около 2,7 тыс. долларов — это сумма необходимых личных доплат.

В целом медицинские расходы таких женщин оказываются на 20 416 долларов выше, чем у тех, кто не рожал, следует из анализа компании Peterson-KFF.

«Речь идет не только о стоимости родов, но и о стоимости детских кроваток, подгузников и всего остального, что необходимо приобрести новоиспеченным родителям», — объясняет вице-президент и директор программы KFF Синтия Кокс.

Стоимость одного года ухода за ребенком в 2026 году достигла в среднем 17 264 долларов, по данным LendingTree. В сочетании с медицинскими счетами, а также ростом цен на топливо и продукты некоторые женщины вынуждены отказываться от рождения детей.

При этом администрация Трампа провозгласила повышение рождаемости национальным приоритетом. Президент расширил доступ к ЭКО, предложил выплачивать аналог материнского капитала в размере пяти тысяч долларов за ребенка и учредить медали для женщин, родивших шестерых и более детей. Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший назвал низкую рождаемость «экзистенциальным кризисом» для США.

Однако законодательных мер, которые могли бы изменить ситуацию, пока нет. Женщинам же зачастую приходится увольняться с работы, теряя значительную часть заработка, из-за беременности и родов, если им не предоставляют специальный декретный отпуск.