Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не приемлет претензий по поводу его поездки в Москву на 9 Мая со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом он сказал на встрече с профсоюзом студентов, запись была опубликована на странице главы словацкого правительства в Facebook (принадлежит Meta*).

«Меня шокировало сообщение, что он [Мерц] хочет поговорить со мной о моей поездке в Москву. Какое дело немецкому канцлеру до того, ездил я в Москву или нет? Более того, некоторые страны даже отказали нам в воздушном пространстве. Мы летели в Москву не напрямую на восток, а через Чехию, Германию, Балтийское море — фактически делали огромный крюк», — сказал Фицо.

По словам словацкого премьера, если бы Мерц начал упрекать его за поездку в Россию, он бы ответил ему «очень резко».

Встреча с Мерцем была запланирована на 29 мая, Берлин предупредил о ее отмене, но не назвал причин такого решения, рассказал Фицо.

«Ну хорошо, это была рабочая встреча — можно провести ее в другой день. Но мне кажется, именно в этом и заключается главная проблема: мы больше не умеем уважать друг друга в Европе», — порассуждал он.

Ранее Мерц заявил, что намерен поговорить с Фицо о его поездке в Москву. Как отметил канцлер, словацкий премьер «знает, что мы не согласны с этим». Позже стало известно, что Мерц отменил свой визит в Словакию.

Фицо посетил Москву по случаю торжеств в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, а на следующий день встретился с президентом России Владимиром Путиным, передав ему послание от украинского лидера Владимира Зеленского.

Находясь в российской столице, Фицо заявил, что Братислава выступает за взаимовыгодные отношения с Москвой. В свою очередь, Путин заверил, что Россия сделает все необходимое для обеспечения потребностей Словакии в энергоресурсах.

