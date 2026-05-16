Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают масштабную атаку беспилотников, летевших на столицу. К 14.30 мск уничтожены в общей сложности 27 БПЛА. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее градоначальник заявил об успешном перехвате 23 дронов, направлявшихся к городу. Спустя некоторое время атака продолжилась, и силы ПВО ликвидировали еще четыре летательных аппарата.

«Сбиты еще три беспилотника, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Информации о пострадавших или разрушениях на земле к этому часу не поступало. Экстренные ведомства продолжают обследовать места падения обломков.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский в ночные часы приостанавливали работу из-за беспилотников на Москву., не принимали и не отправляли рейсы. По ситуации на 14.30 мск все аэропорты, кроме Внуково, работают штатно. Внуково частично закрыт — принимает и отправляет рейсы по согласованию.