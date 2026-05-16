Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Вооруженные силы совместно с военными Нигерии ликвидировали в Африке «второго по значимости» главаря террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*) Абу Биляля аль-Майнуки. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Сегодня вечером по моему приказу отважные американские военные и Вооруженные силы Нигерии безупречно выполнили тщательно спланированную и очень сложную миссию по ликвидации самого активного террориста в мире Абу Биляля аль-Майнуки», — говорится в сообщении.

Трамп отметил, что источники США держали Вашингтон в курсе действий главаря террористической группировки. С его устранением деятельность ИГ* «значительно ослабла», указал глава Белого дома.

«Абу Биляль аль-Майнуки, второй по значимости в ИГ* по всему миру, думал, что сможет спрятаться в Африке <…>. Он больше не будет терроризировать жителей Африки и участвовать в планировании операций, направленных против американцев», — подчеркнул Трамп.

Он поблагодарил правительство Нигерии за сотрудничество в проведении этой операции.

*запрещенная в России террористическая организация