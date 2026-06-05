Президент России Владимир Путин назвал «единственно правильным» решение главы Белого дома Дональда Трампа приостановить боевые действия против Ирана. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», — сказал Путин.

Он отметил, что конфликт в Иране и обострение его отношений с соседними государствами ставит Россию в сложное положение, поскольку она поддерживает дружеские отношения как с Тегераном, так и с другими странами Персидского залива.

По словам Путина, Россия в разговорах с иранской стороной убеждает ее воздерживаться от ударов по соседним странам.

«Но ответ от них простой: на нас напали, убивают наших детей, убили все руководство страны — и чего нам делать? Мы вынуждены таким образом отвечать», — сказал президент.

Путин отметил, что не видит никаких провокаций со стороны Ирана для начала американо-израильских ударов по республике.

«Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской программе. И все находилось под контролем МАГАТЭ, но, к сожалению, потом ситуация развивалась другим путем, под другим ключом, и все привело к сегодняшней, прямо скажем, трагедии», — подчеркнул Путин.

Он назвал ошибочным анализ западных стран, которые считали, что в результате конфликта в Иране «все будет изнутри разрушаться». В результате, наоборот, наблюдается консолидация иранского общества, сказал Путин.

«Надо отдать должное все-таки иранскому руководству, а Иран обеспечивает внутреннюю стабильность своего общества. Это очевидный факт», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что в начале конфликта власти Исламской республики «бросили клич»: «Жизнь за Иран».

«В течение недели 5 миллионов человек, а сейчас уже больше 10 [млн] добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран. Это фактор, который говорит о многом, и это всегда надо иметь в виду», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия поддерживает контакты со всеми тремя сторонами конфликта и по-прежнему предлагает вывезти из Ирана обогащенный уран. При этом у Москвы нет данных о том, что Тегеран стремится к созданию ядерного оружия, добавил Путин.

«Но у Израиля такие озабоченности есть. И главная проблема этой ситуации заключается в отсутствии доверия друг к другу», ― считает российский президент.

Он также заявил, что Россия не поставляла Ирану оружие во время конфликта, и такого запроса от Тегерана не поступало.

1 июня Иран заявил о приостановке переговоров с США по урегулированию из-за ударов Израиля по Ливану. Президент США Дональд Трамп отметил, что это не означает возобновления полномасштабных военных действий. Он также назвал фейком сообщения о полном прекращении контактов между Вашингтоном и Тегераном. По словам Трампа, переговоры продолжаются непрерывно.

При этом, как утверждают источники Axios, американский лидер обрушился с руганью на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора после обстрелов Ливана. Собеседники издания рассказали, что Трамп был в ярости и обматерил Нетаньяху, заявив, что из-за его действий «все ненавидят Израиль».

На фоне этой ситуации Иран и США обменялись ударами по военным объектам, однако Вашингтон не считает это возобновлением боевых действий. По данным The Wall Street Journal (WSJ), Трамп не хочет провоцировать новый этап полномасштабной войны и заявил своим помощникам, что может изменить свое мнение только в случае гибели американских военных из-за иранских атак.