Заморозить конфликт на Украине в текущих условиях нельзя, поскольку позиция Киева этого не позволяет, а для Москвы принципиально достижение поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

«С учетом позиции Киева как таковая заморозка невозможна. Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — сказал представитель Кремля.

Условия остановки боевых действий, напомнил Песков, были изложены в МИД России два года назад: «Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения».

Речь о выступлении Владимира Путина 14 июня 2024 года на встрече с руководством внешнеполитического ведомства. Тогда он назвал условием начала переговоров вывод украинских войск со всей территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в административных границах, существовавших на момент их вхождения в состав России, — а также официальный отказ Киева от планов вступления в НАТО с нейтральным, внеблоковым и безъядерным статусом. В перечень входили обеспечение прав русскоязычных граждан, признание статуса Крыма, Севастополя и четырех регионов как субъектов РФ с последующим закреплением договоренностей на международном уровне. Боевые действия, подчеркивал глава государства, прекратились бы сразу после согласия украинской стороны на первый пункт. Киев то предложение отклонил.

Путин, по словам главы пресс-службы российского лидера, отреагировал на инициативу Токаева, рассказав о ситуации на фронте. «Конечно [отреагировал]. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», — ответил Песков на вопрос «Интерфакса» о том, как российский президент воспринял слова гостя в ходе беседы.

Предложение прозвучало днем на встрече двух лидеров в Омске, на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Токаев призвал вернуться к «стамбульской формуле 2.0» под гарантии великих держав, включая Россию, и двигаться к «долгожданному» миру, отметив, что российская сторона проявила максимум дипломатической гибкости на Аляске.

Природа противостояния, по его словам, «не совсем понятна для многих, в том числе и для нас». Посредником в урегулировании казахстанский президент выступать отказался: Россия, по его словам великая страна, а русский народ — великий народ, который сам справится со всеми вопросами повестки.