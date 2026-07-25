Заключительный этап «Тур де Франс» в Париже будет сокращен из-за лесных пожаров на юго-западе Франции. Об этом сообщили организаторы гонки и префектура полиции Парижа в совместном заявлении, передает RTL.

Дистанция завтрашней гонки будет уменьшена с 133 до 89 км из-за необходимости перебросить часть сил безопасности на борьбу с пожарами. Решение принято в связи с «исключительной ситуацией», вызванной пожарами в Жиронде и других регионах.

Старт этапа будет перенесен — гонщики не поедут из Туари в Париж, а доедут на автобусах. Презентация команд пройдет в Туари, после чего велогонщики отправятся в столицу и стартуют с финишной линии на Елисейских полях в 17:50.

Маршрут будет изменен: пелотон проедет два дополнительных круга по Елисейским полям, а затем выйдет на трассу Монмартра. Финиш запланирован на 19:45.

Организаторы подчеркнули, что сокращение этапа — это жест «национальной солидарности с пострадавшими территориями и населением».

Министр внутренних дел Лоран Нюнес принял решение перебросить часть сил, которые должны были обеспечивать безопасность этапа, на усиление подразделений в пострадавших от возгораний районах. Пожарные и полиция в настоящее время борются с огнем, эвакуируют людей и охраняют населенные пункты. По данным властей, площадь пожаров в Жиронде и Ландах превысила 36 тыс. гектаров, а эвакуировано около 200 тыс. человек.

Под Парижем горит знаменитый лес Фонтенбло, который, по версии следствия, подожгли одновременно в 10 местах. По подозрению в этом задержаны два человека.

Сокращение заключительного этапа «Тур де Франс» — редкое событие в истории гонки. В прошлом подобные меры применялись из-за войны, забастовок или погодных аномалий, но решение 2026 года стало первым, вызванным необходимостью переброски сил безопасности для борьбы с природными катастрофами.

Ситуация с пожарами на юго-западе Франции остается напряженной: огонь продолжает распространяться. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни дождей не ожидается, что может усугубить ситуацию.

Французское правительство уже запросило помощь у других стран Евросоюза для тушения пожаров, включая пожарные самолеты и дополнительный персонал. В пострадавших районах открыты пункты временного размещения для эвакуированных.

Власти призвали население избегать поездок в зоны бедствия и соблюдать меры предосторожности. Министерство внутренних дел Франции усилило меры контроля в лесах и заповедниках.

Специалисты также предупреждают, что изменение климата увеличивает частоту подобных катастроф. Они требуют от правительства разработки долгосрочных стратегий по защите от лесных пожаров.