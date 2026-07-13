Крупный лесной пожар в лесу Фонтенбло к югу от Парижа, который не могут потушить уже второй день, мог возникнуть в результате умышленного поджога. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявления министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса и представителей пожарной службы.

Лес Фонтенбло площадью около 25 тысяч гектаров является одним из крупнейших и старейших лесных массивов в регионе Иль-де-Франс и популярным местом отдыха парижан. Крупные пожары в этом лесу случаются нечасто.

Нынешний пожар, который чиновники охарактеризовали как «вирулентный» и имеющий «исключительный масштаб», уже уничтожил 800 гектаров леса примерно в 60 км к юго-востоку от столицы и привел к частичному перекрытию главной автомагистрали страны, связывающей север и юг.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что власти рассматривают возможность намеренного поджога, поскольку в радиусе 1 км было обнаружено около 10 очагов возгорания, возникших практически одновременно.

Это первый случай, когда самолеты Canadair CL-415 и Dash-8, способные забирать воду из ближайших водоемов и сбрасывать ее на очаги возгорания, были переброшены с более жаркого и сухого юга страны для работы в Парижском регионе, сообщил Эрик Брокарди из Национальной федерации пожарных Франции. По его словам, также задействованы два пожарных вертолета и самолет наблюдения.

Жаркая погода в регионе, охваченном уже третьей за это лето волной жары, способствует распространению огня. В воскресенье пожар блокировал автомагистраль, ведущую на восток от Парижа, и нарушил движение высокоскоростных поездов на юг Франции, из-за чего задержки прибытия и отправления поездов на вокзале Гар-де-Лион достигли шести часов.

Директор по гражданской безопасности Франции Жюльен Марион сообщил, что с начала года в стране выгорело около 25 тысяч гектаров земли. Третья волна жары также вынудила приостанавливать три атомных электростанции, чтобы избежать сброса теплой охлаждающей воды в перегретые реки. Организаторы велогонки «Тур де Франс» сократили один из этапов на 30 км из-за сорокаградусной температуры воздуха.

Со схожими проблемами сталкиваются и другие страны континента. Например, в испанской Альмерии на прошлой неделе произошел один из самых смертоносных пожаров за всю историю страны: жертвами огня стали по меньшей мере 13 человек.