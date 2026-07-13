Евросоюз внес VK и юрлицо мессенджера Max — ООО «Коммуникационная платформа» — в санкционные списки. Это следует из публикации в официальном журнале ЕС.

Меры вводятся в связи с ситуацией с правами человека. Всего в обновленный список вошли 11 физлиц и пять организаций.

В обосновании санкций против ООО «Коммуникационная платформа» Совет ЕС утверждает, что разработка Max контролировалась Федеральной службой безопасности (ФСБ), которая якобы предъявляла создателям приложения определенные требования. В документе подчеркивается, что этот мессенджер в обязательном порядке предустанавливается на всех мобильных телефонах и планшетах, продаваемых в России, и интегрирован с порталом «Госуслуги».

Евросоюз ссылается на оценки «многочисленных экспертов», которые утверждают, что Max якобы обладает «широкими возможностями для слежки» — потенциального мониторинга коммуникаций, включая использование VPN, сбора данных о других приложениях на устройстве, доступа к списку контактов, определения местоположения пользователя и автономной установки обновлений.

В качестве отдельного аргумента в документе упоминается случай, когда россиянина оштрафовали за публикацию в мессенджере.

В обосновании санкций против VK Евросоюз утверждает, что компания является материнской структурой ООО «Коммуникационная платформа» и передавала властям данные пользователей своих сервисов, публиковавших материалы с критикой специальной военной операции или иной запрещенный контент.

«VK также участвовал в правительственном запрете на использование VPN, с помощью которых российские интернет-пользователи ранее могли получать доступ к независимому контенту в интернете», — говорится в документе ЕС.

В VK сообщили «Ведомостям», что санкции Евросоюза не повлияют на работу основной площадки и Max. «Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», — отметили в компании.