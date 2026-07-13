Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил задержание десятого подозреваемого по делу о похищении и убийстве двух жителей села Калиновка Киевской области — братьев Романа и Максима Мосейчуков. Среди задержанных, по его словам, военнослужащие и бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов.

«Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании еще одного человека из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка в Киевской области. Ужасная трагедия, и все виновные в ней будут привлечены к справедливой ответственности. Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что ими делалось, будет детально проверено», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Президент подчеркнул, что это дело касается «не только Киевской области».

«Установить полную правду и привлечь к ответственности всех виновных — это нужно всей стране. Так и будет», — заявил он.

Зеленский также сообщил, что глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник и начальник полиции Киевской области Андрей Рубель встретились с жителями Калиновки.

«Важно, что люди помогают защищать справедливость для семьи Мосейчуков. Все, что было обещано людям во время этого общения, должно быть реализовано в полном объеме», — отметил президент.

В Офисе генпрокурора агентству «Интерфакс-Украина» уточнили, что Лучанов задержан в Киеве. По данным ведомства, 10 июля ему сообщили о подозрении в организации незаконного лишения свободы и умышленного убийства.

Клименко сообщил, что полиция Киевской области изучила десятки записей с камер видеонаблюдения, проанализировала маршруты движения автомобилей, установила транспорт, которым пользовались фигуранты, и собрала доказательства, позволившие восстановить хронологию преступления.

«Расследования не проходят в прямом эфире, не обо всем можно сразу говорить. Проведена масштабная работа полиции совместно с прокуратурой, и она дала результат — задержание организованной преступной группы», — заявил Клименко.

Он также подчеркнул, что резонанс вокруг дела стал поводом для публичной дискуссии о поведении отдельных военнослужащих в тылу. «Недопустимо решать конфликты с помощью бандитских методов», — написал глава МВД.