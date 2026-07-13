Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о полной нормализации отношений с Россией отражают реальную заинтересованность сторон, так как долгая взаимная напряженность невыгодна ни Баку, ни Москве. Такое мнение в беседе с RTVI выразил политический аналитик Михаил Нейжмаков. При этом он не исключил появления в этом году новых инцидентов, которые могли бы привести к тактическому «охлаждению» двух стран.

Ранее Алиев, выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, заявил, что сложности в отношениях с Россией «остались позади», а двусторонние связи «полностью нормализованы». Он добавил, что Баку ценит отношения с Москвой, а контакты продолжаются на разных уровнях — между правительствами, по линии межправкомиссии, МИД и администраций президентов. «В этом плане все идет хорошо, и мы этому рады», — отметил Алиев.

Нейжмаков напомнил, что в последние полтора месяца были эпизоды, способные осложнить российско-азербайджанские отношения. Среди них он назвал вызов российского посла в МИД Азербайджана в связи с ударом беспилотника по АЗС азербайджанской госкомпании SOCAR в Николаевской области Украины.

«Тем не менее чаще Москва и Баку действительно посылали сигналы о курсе на нормализацию отношений. Например, Владимир Путин в начале июня 2026 года упоминал о переговорах с Азербайджаном, “касающихся энергетики, прежде всего”, и вкратце говорил о возможности встречи с Ильхамом Алиевым в будущем», — сказал аналитик.

По его оценке, долгий период взаимной напряженности противоречит интересам обеих столиц.

«В целом длительная взаимная напряженность как Баку, так и Москве невыгодна, в том числе по экономическим причинам. Однако новых инцидентов, которые могут приводить к тактическому “охлаждению” между сторонами, в том числе в текущем году, это не исключает», — подчеркнул собеседник RTVI.

Многое, добавил он, будет зависеть от масштаба договоренностей, о подготовке которых ранее говорил российский лидер.

«Если они будут достаточно значительны, это может стать дополнительным сдерживающим фактором и мотивировать обе стороны как минимум часть разногласий разрешать в непубличном порядке», — пояснил Нейжмаков.

Выступая в Шуше 13 июля, Алиев также допустил создание совместных с Японией предприятий в оборонной промышленности, подтвердил поддержку территориальной целостности Украины, охарактеризовал отношения с США как находящиеся «на пике» и сообщил о переговорах по расширению поставок азербайджанского газа в страны Евросоюза.

Комментируя слова азербайджанского президента об Украине, Нейжмаков отметил, что контакты Баку и Киева не являются секретом.

«Среди относительно недавних событий можно вспомнить, например, визит Владимира Зеленского в Азербайджан в апреле 2026 года, когда обсуждалось сотрудничество Баку и Киева, в том числе в сфере технологий применения и противодействия БПЛА», — сказал эксперт.

В этом смысле, считает аналитик, внешняя политика Азербайджана отчасти напоминает подход Турции, которая «достаточно активно работает как с Россией, так и с Украиной».

«В более отдаленной перспективе многое будет зависеть от того, по какому именно сценарию завершится кризис вокруг Украины. Это будет влиять на возможности и объем ресурсов, которые Россия сможет направить для продвижения своего влияния и в других регионах постсоветского пространства», — заключил Нейжмаков.